Galerija 1 1 1 1 Ako siđete s autoceste na pola puta između Zagreba i Rijeke, nastavite do Mrkoplja pa dalje prema jugoistoku uz zapadne obronke Bjelolasice, vijugava će vas planinska cesta dovesti u Begovo Razdolje, najviše nastanjeno mjesto u Hrvatskoj. Zapravo, jedino naseljeno mjesto u Hrvatskoj na visini većoj od tisuću metara.

Ugnijezdilo se između pašnjaka i crnih goranskih šuma na čak 1078 metara visine, skromno, s tipičnim gorskim kućicama, kapelicom i zatvorenim hotelom, koji je nekada, kažu, bio najveći u čitavom Gorskom kotaru.

Do Mrkoplja ćete stići ako izađete s autoceste na izlazu Vrata/Fužine ako dolazite iz smjera Rijeke, a ako dolazite iz glavnoga grada, bliži će vam biti izlaz Ravna Gora. Od Mrkoplja slijedite putokaz za Begovo Razdolje. Cesta je dobro označena, ali morate imati na umu da je do Begova Razdolja prilično strma, pa je zimi nećete moći savladati bez odgovarajućih guma, a nekad i lanaca.

Begovo Razdolje povezano je i s Jasenkom, makadamskom cestom koja je dobro poznata planinarima jer se na njezinu 7. kilometru ostavlja automobil kada se kreće na Bijele i Samarske stijene. Stijene su pronašli lugari Jakov Mihelčić i Ivan Karlović baš iz Begova Razdolja, i to slijedeći trag medvjeda.

Danas u Begovu Razdolju živi manje od četrdeset stanovnika, prema posljednjem popisu 2021. bilo ih je 36. Iako ih je malo, govore čak dvama govorima, dio štokavskom ikavicom, a dio kajkavskim govorom, što je jako šarmantno i isti čas u vama budi zanimanje za prošlost tih visina na koje su se nekada davno doselili ljudi iz Istre i Kupske doline.

Unatoč izvrsnoj cestovnoj povezanosti i blizini dvaju velikih gradova, velikoj količini snijega zimi i netaknutoj prirodi, Begovo Razdolje uglavnom posjećuju planinari, kojima je ono početna točka za brojne rute po Bjelolasici i u njemu počinje nekoliko staza i do Kule, najvišega vrha Bjelolasice, i čitavog Gorskog kotara.

Osim planinara mogu se sresti biciklisti, zaljubljenici u aktivni odmor i gljivari. Tek zaustavljena žičara podsjeća na neka vremena kada je bilo drugačije, o čemu će se rado prisjećati i u jedinom restoranu u mjestu, gdje ćete i parkirati automobil ako krećete na vrh ili tek u šetnju jednom od triju poljana, Žutom, Vrbovskom ili Matićevom.

Od njih triju Matić poljana sigurno je najpoznatija. Široka je gotovo 300 metara, dugačka oko tri kilometra, a u njezinu središnjem dijelu nalazi se spomenik partizanima iz Drugog svjetskog rata koji su se ovdje smrznuli prilikom marša iz Jasenka prema Mrkoplju u veljači 1944. Dvadeset i šest vapnenačkih monolita koji simboliziraju kolonu nasred ogromne poljane prizor je koji vrijedi vidjeti.

Begovo Razdolje nudi savršen bijeg od svega i mir koji se ne može opisati, a srećom, ako je i drugi turizam zaboravljen, privatni smještaj možete jednostavno pronaći. Najbolji suvenir koji će vas podsjećati na magiju Gorskog kotara koji odavde možete ponijeti je bilo što iz Sirane Francišković. Njihove nagrađivane proizvode ne možete kupiti u trgovinama, nego samo kod njih ili na periodičnim "zelenim tržnicama" u Mrkoplju, Ravnoj Gori ili Fužinama.

Ne znamo bismo li vam preporučili škripavac, skutu, svježi sir s vrhnjem, tvrde sireve ili voćni jogurt od maline i cikle jer se ne možemo odlučiti, pa ćete morati sami skoknuti do Begova i odabrati svoje favorite.

