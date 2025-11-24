Galerija 5 5 5 5 Da je priroda najveća umjetnica podsjećaju nas kadrovi ekologa i fotografa Romea Ibriševića koji nas je ovoga puta razveselio bijelom bajkom nadomak Samobora. Čarobne razglednice koje ističu ljepote Žumberačke gore zovu na svježi zrak.

Smješteno na tridesetak kilometara od Zagreba, područje Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje odličan je odabir za bijeg u prirodu. Ondje vas čeka 350 kilometara označenih planinarskih staza koje prolaze njegovim najljepšim, ali i skrivenim predjelima.

Nakon uživanja u prirodi, istraživanja snijegom posutih staza i osluškivanja tišine koju prekida tek škripanje gojzerica, možete se uputiti prema Samoboru pa zagrijati uz kuhano vino, bermet (samoborski aperitiv) ili kremšnite. Iako je ovaj kraj predivan tijekom cijele godine, bijelo ruho mu odlično stoji.

Dok je snijega, ima i smijeha na omiljenom sanjkalištu koje se smjestilo na Japetiću, vrhu Samoborskog gorja. Ondje je i planinarski dom Žitnica, na vrhu istoimene livade, gdje se također možete okrijepiti. Dotad zavirite u našu galeriju i pogledajte kakvu je idilu svojim objektivom snimio vješti fotograf Romeo Ibrišević.

