Brownie je popularna američka slastica – riječ je o zbijenim kockama bogatog čokoladnog okusa i pomalo gnjecave teksture koja se najčešće servira kao desert.



Kolač je to koji se tradicionalno sastoji od uobičajenih sastojaka iz hladnjaka i smočnice poput jaja, maslaca, brašna, šećera i nezaobilaznog kakao praha.



U posljednje vrijeme razvijeni su i novi recepti za ovu slasticu, a koji sadrže sastojke poput čokoladnog proteinskog praha i grčkog jogurta.



S obzirom da imaju veći udio proteina od klasičnih brownieja, nameću se kao sjajan izbor za okrjepu prije ili nakon vježbanja.

Proteinski brownie - sastojci: 240 g grčkog jogurta

60 g proteinskog praha s čokoladom

60 g kokosovog šećera

35 g kakaa u prahu

1 veliko jaje Proteinski brownie - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Obložite manji kockasti lim za pečenje papirom za pečenje i stavite sa strane. Pomiješajte izmućkano jaje s grčkim jogurtom, proteinskim prahom, šećerom i kakao prahom. Miješajte dok se sastojci ne povežu. Prebacite smjesu u pripremljeni kalup i ravnomjerno rasporedite. Po želji možete dodati i nešto čokoladnih kapljica. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 20-ak minuta, odnosno dok se smjesa na ispeče do kraja i lagano ne naraste. Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!

