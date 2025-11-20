Brownie je popularna američka slastica – riječ je o zbijenim kockama bogatog čokoladnog okusa i pomalo gnjecave teksture koja se najčešće servira kao desert.
Kolač je to koji se tradicionalno sastoji od uobičajenih sastojaka iz hladnjaka i smočnice poput jaja, maslaca, brašna, šećera i nezaobilaznog kakao praha.
U posljednje vrijeme razvijeni su i novi recepti za ovu slasticu, a koji sadrže sastojke poput čokoladnog proteinskog praha i grčkog jogurta.
S obzirom da imaju veći udio proteina od klasičnih brownieja, nameću se kao sjajan izbor za okrjepu prije ili nakon vježbanja.
Proteinski brownie - sastojci:
- 240 g grčkog jogurta
- 60 g proteinskog praha s čokoladom
- 60 g kokosovog šećera
- 35 g kakaa u prahu
- 1 veliko jaje
Proteinski brownie - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Obložite manji kockasti lim za pečenje papirom za pečenje i stavite sa strane.
- Pomiješajte izmućkano jaje s grčkim jogurtom, proteinskim prahom, šećerom i kakao prahom. Miješajte dok se sastojci ne povežu.
- Prebacite smjesu u pripremljeni kalup i ravnomjerno rasporedite. Po želji možete dodati i nešto čokoladnih kapljica.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 20-ak minuta, odnosno dok se smjesa na ispeče do kraja i lagano ne naraste.
- Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!
"Lijek za sve bolesti": Brašno za koje u Hrvatskoj znaju tek rijetki +3