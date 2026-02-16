Galerija 1 1 1 1 Kad ste u Beču, kavane su jedno od mjesta koje obavezno trebate posjetiti – toliko su posebne da ih je prepoznao i UNESCO i stavio na prestižnu listu nematerijalnih kulturnih dobara. Bečke kavane su razvile vlastiti, gotovo poseban jezik kave, s nazivima koji se i danas nalaze na kartama pića. Osnovu čine tzv. schwarzer varijante. Naručite li kleiner schwarzer dobit ćete espresso čija je snažnija verzija je großer schwarzer, odnosno dupli espresso. Ako uz tu kavu dolazi mali vrčić mlijeka ili vrhnja koji se dodaje po želji, tada govorimo o kleiner brauneru ili großer brauneru. Popularan je i verlängerter, espresso produžen vrućom vodom.

Posebno mjesto u tradiciji zauzima einspänner, snažan espresso (često dupli) poslužen u visokoj staklenoj čaši s ručkom i obilno prekriven tučenim vrhnjem. Upravo taj sloj vrhnja, koji je nekad služio kao izolacija za kočijaše tijekom hladnih dana, daje mu prepoznatljiv izgled i teksturu. Napitak je izvorno osmišljen kako bi kočijašima pružio energiju potrebnu za upravljanje konjima. Naime, riječ einspänner na njemačkom znači jednoprežna kočija.

Napitak je imao vrlo praktičnu svrhu: staklena čaša omogućavala je kočijašima da jednom rukom drže napitak, a drugom uzde. Sloj vrhnja na vrhu služio je kao izolacija i održavao kavu toplom, ali ako bi je morali brzo popiti, vrhnje bi je ujedno i rashladilo. Vožnja kočija bila je naporan posao koji je zahtijevao izdržljivost i koncentraciju. Kava je održavala vozače budnima, dok su vrhnje i čokolada pomagali ublažiti glad i pružiti osjećaj sitosti. Korak dalje je fiaker u kojem se ispod šlaga krije i malo alkohola, po mogućnosti kirschwasser (rakija višnjevača), a dodaje se i rumom ili šljivovica. U Beču ćete ponekad fiaker naći ukrašen kandiranim voćem, a lako ga možete i napraviti kod kuće.

Fiaker - sastojci: ml svježe pripremljenog espressa (dvostruki espresso)

30 ml kirschwassera ili liker od višanja prema izboru

2 – 3 žlice tučenog vrhnja

1 koktel trešnja za ukrašavanje Fiaker - priprema: Pripremite dvostruki espresso (oko 60 ml) i ulijte ga u staklenu čašu ili šalicu otpornu na toplinu. U vrući espresso umiješajte 30 ml kirschwassera. Lagano promiješajte. Na vrh pažljivo dodajte obilni sloj tučenog vrhnja. Ukrasite koktel trešnjom i poslužite odmah, dok je napitak topao. Savjet: Po želji možete lagano posipati kakao prah po vrhnju ili dodati malo šećera u espresso prije dodavanja likera.

7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja +1