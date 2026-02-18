Galerija 0 0 0 0 Europa obuhvaća više od 2000 obalnih gradova – na Starom Kontinentu na raspolaganju vam je sve od razvikanih mondenih ljetovališta bogatih i slavnih do skrivenih primorskih sela. Pitate se, što treba posjetiti u 2026. godini?
Internetski portal European Best Destinations angažirao je turističke stručnjake i putnike kako bi odabrao najbolje gradove uz obalu u Europi u 2026., a koji su krajem siječnja objavljeni na stranicama Forbesa. U obzir je uzeto 200 europskih destinacija, a u kojima se procjenjivala arhitektura i baština, stil života, ali i ljepota obale.
Na prvom mjestu ljestvice nezaboravnih europskih gradića uz obalu našao se – Cavtat, a koji European Best Destinations geografski smješta u Konavle - “regiju poznatu kao hrvatska Toskana”.
Cavtat nije destinacija za one koji traže klubove i lude noćne izlaske. Ovo je mjesto za opuštanje i punjenje baterija, uz uživanje u predivnim pejzažima, vrhunskoj hrani i vinima. Život ovdje teče sporije – upravo ta kvaliteta čini ga savršenim odredištem za pravi, bezbrižni odmor, piše European Best Destinations.
Ovaj šarmantan gradić na jugu Hrvatske turističke je znalce osvojio svojom prekrasnom arhitekturom, divnom prirodom i dugom poviješću. Isti preporučuju kako ovdje valja posjetiti staru gradsku jezgru, prošetati prekrasnom rivom obrubljenom palmama, otkriti cavtatske restorane i galerije, posjetiti Kuću Vlahe Bukovca kao i Meštrovićev Mauzolej obitelj Račić.
Otkako je Cavtat proglašen najljepšim obalnim gradom Europe u 2026. ova je destinacija dospjela u središte zanimanja svjetskih putnika. Pojačano zanimanje putnika potvrđuju i podaci platforme Booking.com. Primjerice, pretraživanje smještaja u Cavtatu za razdoblje od 27. travnja do 4. svibnja 2026. porasla su za 50 posto u odnosu na isto razdoblje lani.
Koji su to još gradovi stavljeni na popis 15 najljepših obalnih gradova u Europi za 2026. godinu otkrijte u nastavku teksta.
15 nezaboravnih europskih gradova uz obalu:
- Cavtat, Hrvatska
- Cassis, Francuska
- Capri, Italija
- Llafranc, Španjolska
- Lerici, Italija
- Newquay, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Saint-Tropez, Francuska
- Patmos, Grčka
- Santa Margherita Ligure, Italija
- Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francuska
- Portofino, Italija
- Dinard, Francuska
- Camogli, Italija
- Cadaqués, Španjolska
- Hydra, Grčka
