Galerija 0 0 0 0 Europa obuhvaća više od 2000 obalnih gradova – na Starom Kontinentu na raspolaganju vam je sve od razvikanih mondenih ljetovališta bogatih i slavnih do skrivenih primorskih sela. Pitate se, što treba posjetiti u 2026. godini?

Internetski portal European Best Destinations angažirao je turističke stručnjake i putnike kako bi odabrao najbolje gradove uz obalu u Europi u 2026., a koji su krajem siječnja objavljeni na stranicama Forbesa . U obzir je uzeto 200 europskih destinacija, a u kojima se procjenjivala arhitektura i baština, stil života, ali i ljepota obale.

Na prvom mjestu ljestvice nezaboravnih europskih gradića uz obalu našao se – Cavtat, a koji European Best Destinations geografski smješta u Konavle - “regiju poznatu kao hrvatska Toskana”.

Cavtat nije destinacija za one koji traže klubove i lude noćne izlaske. Ovo je mjesto za opuštanje i punjenje baterija, uz uživanje u predivnim pejzažima, vrhunskoj hrani i vinima. Život ovdje teče sporije – upravo ta kvaliteta čini ga savršenim odredištem za pravi, bezbrižni odmor, piše European Best Destinations.

Ovaj šarmantan gradić na jugu Hrvatske turističke je znalce osvojio svojom prekrasnom arhitekturom, divnom prirodom i dugom poviješću. Isti preporučuju kako ovdje valja posjetiti staru gradsku jezgru, prošetati prekrasnom rivom obrubljenom palmama, otkriti cavtatske restorane i galerije, posjetiti Kuću Vlahe Bukovca kao i Meštrovićev Mauzolej obitelj Račić.

Otkako je Cavtat proglašen najljepšim obalnim gradom Europe u 2026. ova je destinacija dospjela u središte zanimanja svjetskih putnika. Pojačano zanimanje putnika potvrđuju i podaci platforme Booking.com. Primjerice, pretraživanje smještaja u Cavtatu za razdoblje od 27. travnja do 4. svibnja 2026. porasla su za 50 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Koji su to još gradovi stavljeni na popis 15 najljepših obalnih gradova u Europi za 2026. godinu otkrijte u nastavku teksta.

15 nezaboravnih europskih gradova uz obalu:

Cavtat, Hrvatska Cassis, Francuska Capri, Italija Llafranc, Španjolska Lerici, Italija Newquay, Ujedinjeno Kraljevstvo Saint-Tropez, Francuska Patmos, Grčka Santa Margherita Ligure, Italija Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francuska Portofino, Italija Dinard, Francuska Camogli, Italija Cadaqués, Španjolska Hydra, Grčka

I Hrvatska je na popisu: Najskuplji gradovi na svijetu u 2026. +3