Galerija 0 0 0 0 Kada je 2012. godine dovršen toranj Tehnološkog sveučilišta u Batumiju, postao je prva zgrada na svijetu s panoramskim kotačem - na pročelju. Stotinjak metara iznad zemlje, ovaj je kotač s osam klimatiziranih kabina i kapacitetom od 40 osoba, trebao postati najveća gradska turistička atrakcija s impresivnim pogledom na grad i crnomorsku obalu... ali nije odradio niti jednu vožnju.

Kotač nikada nije doživio svečano otvorenje zbog strukturnih problema. Konstrukcija nebodera nije bila potpuno uravnotežena, a k tome se nalazi i na trusnom području pa je procijenjeno da bi redovito “prometovanje” kotača bilo prerizično. I tako je kotač ostao tek nepokretna, ali priznajemo, dojmljiva arhitektonska značajka.

No ni sam neboder, koji je sa svojih 200 metara druga najviša zgrada u Gruziji, nije imao više sreće. Ne samo da ljudi, i oni stručni i oni koji to nisu, nisu oduševljeni njegovom estetikom koja ih podsjeća na – kupaonicu, nego niti čitava betonska zgradurina do nedavno nije bila u funkciji.

Neboder je isprva građen za tehnološko sveučilište, ali od toga se negdje putem odustalo. Onda je 2015. Godine toranj stavljen na aukciju, a ideja je bila prenamijeniti ga u hotel, ali i to je godinama ostala samo priča. Tek se krajem 2024. nešto pomaklo. Zgrada je obnovljena i prenamijenjna u stambenu, a uz luksuzne apartmane u nju se uselio i kasino.

Pravo vrijeme za izlet u Baranju: Kraj u kojem se hedonizam, priroda i povijest isprepliću na poseban način +31