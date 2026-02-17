Sočni, mekani i puni okusa, ovi kotleti u umaku od vrhnja i gljiva mirišu točno onako kao obiteljski ručak treba mirisati. Ovaj je recept dobro imati pri ruci kada poželite nešto jednostavno, zasitno i domaće, bez komplicirane pripreme i dugog stajanja uz štednjak.

Kombinacija maslaca, češnjaka, kiselog vrhnja i kremaste juhe od gljiva stvara bogat umak koji tijekom pečenja prožima meso i daje mu divnu sočnost. A najbolji je dio to što pećnica odrađuje većinu posla umjesto vas.

Kotleti u umaku od vrhnja - sastojci: 5 žlica maslaca

3 češnja češnjaka, protisnutog

5 svinjskih kotleta bez kostiju

450 g kiselog vrhnja

280 ml gotovog umaka od gljiva ili guste krem juhe od gljiva Kotleti u umaku od vrhnja - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Otopite maslac u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte protisnuti češnjak i pržite dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Dodajte svinjske kotlete i pržite ih oko 3 minute sa svake strane. Prebacite kotlete u veliku posudu za pečenje, a tekućinu od pečenja ostavite u tavi. Pecite kotlete u prethodno zagrijanoj pećnici 20 minuta. Za to vrijeme u tavu pjenjačom umiješajte kiselo vrhnje. Dodajte umak od gljiva i nastavite miješati pjenjačom. Izvadite kotlete iz pećnice i prelijte ih smjesom kiselog vrhnja i umaka od gljiva. Vratite u pećnicu i pecite oko 25 minuta. Izvadite iz pećnice i ostavite da odstoji 5 minuta prije posluživanja.

