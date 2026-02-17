Sočni, mekani i puni okusa, ovi kotleti u umaku od vrhnja i gljiva mirišu točno onako kao obiteljski ručak treba mirisati. Ovaj je recept dobro imati pri ruci kada poželite nešto jednostavno, zasitno i domaće, bez komplicirane pripreme i dugog stajanja uz štednjak.
Kombinacija maslaca, češnjaka, kiselog vrhnja i kremaste juhe od gljiva stvara bogat umak koji tijekom pečenja prožima meso i daje mu divnu sočnost. A najbolji je dio to što pećnica odrađuje većinu posla umjesto vas.
Kotleti u umaku od vrhnja - sastojci:
- 5 žlica maslaca
- 3 češnja češnjaka, protisnutog
- 5 svinjskih kotleta bez kostiju
- 450 g kiselog vrhnja
- 280 ml gotovog umaka od gljiva ili guste krem juhe od gljiva
Kotleti u umaku od vrhnja - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Otopite maslac u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte protisnuti češnjak i pržite dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Dodajte svinjske kotlete i pržite ih oko 3 minute sa svake strane. Prebacite kotlete u veliku posudu za pečenje, a tekućinu od pečenja ostavite u tavi.
- Pecite kotlete u prethodno zagrijanoj pećnici 20 minuta.
- Za to vrijeme u tavu pjenjačom umiješajte kiselo vrhnje. Dodajte umak od gljiva i nastavite miješati pjenjačom.
- Izvadite kotlete iz pećnice i prelijte ih smjesom kiselog vrhnja i umaka od gljiva. Vratite u pećnicu i pecite oko 25 minuta.
- Izvadite iz pećnice i ostavite da odstoji 5 minuta prije posluživanja.
