Galerija 2 2 2 2 U klisuri Pasica, nedaleko od Cerkna na sjeverozapadu Slovenije, obnovu čeka Partizanska bolnica Franja – jedan od najzanimljivijih i najneobičnijih povijesnih lokaliteta u regiji. Riječ je o ilegalnoj bolnici koja je djelovala od prosinca 1943. do svibnja 1945. godine, u sklopu zdravstvene službe slovenskog partizanskog pokreta. Zbog sigurnosnih razloga bolnica je izgrađena u teško dostupnom, šumovitom području. Jedini pristup vodio je kroz usku klisuru uz potok, što je omogućavalo dobru zaštitu i skrivanje od okupacijskih snaga. Iako su se neprijateljske postrojbe približile bolnici, nikada je nisu otkrili.

Bolnicu je osnovao liječnik dr. Viktor Volčjak, no najdulje ju je vodila dr. Franja Bojc Bidovec, po kojoj je tijekom rata i dobila ime. Njezin profesionalni autoritet i organizacijske sposobnosti bili su ključni za funkcioniranje ustanove, ali utjecala je i na njezino proširenje. Do kraja rata kompleks se sastojao od 14 drvenih baraka za ranjenike i osoblje, kirurgiju, izolacijski odjel, rendgen, kuhanje, pa čak i male električne centrale.

Ništa bez hrabrih lokalaca

Ondje su se liječili pripadnici partizanskog pokreta, ali i vojnici različitih nacionalnosti – Slovenci, Hrvati, Srbi, Talijani, Rusi, Francuzi, Austrijanci, Poljaci ... pa čak i američki pilot oborenog zrakoplova. Medicinska skrb, unatoč ratnim uvjetima, bila je na visokoj razini. Važnu ulogu u funkcioniranju bolnice imalo je lokalno stanovništvo koje je sudjelovalo u gradnji, kao i opskrbi hranom, lijekovima i materijalima. Stanovnici su nerijetko riskirali vlastite živote kako bi pomogli ranjenicima.

Jedan od liječnika, dr. Franc Podkoritnik, zapisao je tijekom rata: “I nakon rata ovo utočište treba biti sačuvano kao vidljivo svjedočanstvo budućim generacijama o tome što ljubav prema slobodi može postići”.

Nakon rata bolnica je sačuvana kao memorijalni kompleks. Već 1946. otvorena je za posjetitelje, a 1952. zaštićena je kao spomenik kulture. Godine 2007. gotovo je u potpunosti uništena u velikoj poplavi, no zahvaljujući temeljitoj dokumentaciji i obnovi ponovno je otvorena 2010. Godine. U srpnju prije tri godine kraj su pogodile poplave i olujni vjetar, zbog čega je zatvorena za posjete. Dio predmeta i dokumentacije može se razgledati u muzejskoj jedinici u Cerk­nu.

Zbog simbolične vrijednosti i važnosti u europskom kontekstu, Partizanska bolnica Franja 2014. godine dobila je oznaku Europske baštine (European Heritage Label). Time je uvrštena među lokalitete koji svjedoče o važnim poglavljima povijesti.

