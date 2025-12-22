Galerija 2 2 2 2 Svaka čast tradcionalnim hrvatskim jelima – od bakalara na bijelo i crveno do pečene purice s mlincima. Fina su to jela, ali ona iziskuju i mnogo pripreme (i živaca)

Mi smo ovoga tjedna odlučili prigrliti zen – i blagdanske namirnice s međunarodnim štihom koje donose okuse Božića, ali na novi način.

Ne samo da su ova jela ukusna, već se i lakše pripremaju od tradicionalnih božićnih recepata.

Umjesto klasične purice s mlincima za Božić predlažemo vučenu puretinu u sočnom umaku - meksičko jelo tinga koje se može servirati na različite načine.

Za posnu srijedu biramo fine srdele – iz pećnice, a zasladit ćemo se sočnim čokoladnim kockama koje se prelijevaju s dvije različite kreme.

Varivo od crvene leće i cvjetače (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga blagdanskog tjedna.

Ponedjeljak, 22.12. - Varivo od leće i cvjetače

Za ponedjeljak bez mesa odabrali smo varivo od leće i cvjetače koje obiluje proteinima biljnog porijekla te s mnoštvo prehrambenih vlakana. Ukusno je, toplo i zasitno, a pripremiti se može za otprilike pola sata.

Utorak, 23.12. - Slani puž od sira i špeka

Slani zalogajčići od lisnatog tijesta odlična su ideja kada nam se jede nešto fino, ali nemamo puno vremena za pripremu. Upotrijebite li kupovno lisnato tijesto, ovi pužići sa sirom i špekom bit će gotovi za 30-ak minuta.

Srijeda, 24.12. - Pečene srdele

Od ukusnog jela ne odustajemo ni kada smo maksimalno zaposleni – primjerice na Badnjak. Malo ulja, soli i papra bit će dovoljno da domaće srdelice zablistaju na blagdanskom stolu. Najbolje od svega? Pripremaju se brzo i vrlo lako – u pećnici.

Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Četvrtak, 25.12. - Vučena puretina

Tinga je meksičko jelo sastavljeno od vučenog mesa u umaku od rajčice, ljutih papričica i luka, a koje se jede s tortiljama, salsom, komadićima avokada i kiselim vrhnjem. Iako se može pripremiti s različitim vrstama mesa, mi za Božić biramo puretinu.

Petak, 26.12. - Schinkenfleckerl

Umjesto božićne šunke složit ćemo schinkenfleckerl! Austrijski složenac od tjestenine i šunke idealan je izbor kada trebamo zasitno jelo s kojim ćete nahraniti više ljudi bez gubljenja previše vremena u kuhinji.

Čokoladne kocke (Foto: Shutterstock)

Subota, 27.12. - Čokoladne kocke

Čokoladni deserti uvijek su dobra ideja. U blagdanskom tjednu pripremit ćemo čokoladne kocke inspirane receptom za tres leches tortu. Biskvit se natopljuje mliječnim preljevom, a potom premazuje čokoladnim ganacheom kako biste dobili savršenu teksturu deserta.

Nedjelja, 28.12. - Pečena svinjska lopatica

Svinjska lopatica je jedan od onih komada mesa koji vole sporu termičku obradu tijekom koje meso postaje mekano i jako sočno. Da biste pripremili vrhunsko svinjsko pečenje bit će vam potrebno tek deset minuta pripreme. Nakon toga stavite ga u pećnicu i pustite da pećnica odradi svoje, a vi se posvetite nekim drugim stvarima. Imamo recept!

