Galerija 1 1 1 1 Na samoj granici Slovenije i Austrije, u gornjem toku rijeke Savinje, smjestila se regija Solčavsko koja obuhvaća planinske lance Kamniško-Savinjskih Alpa i Karavanki te tri predivne ledenjačke doline. Kroz taj krajolik prolazi Solčavska panoramska cesta, kružna ruta duga 37 kilometara koja na relativno kratkoj udaljenosti povezuje prirodne fenomene, ljupka planinska gospodarstva i prizore koji se nižu poput razglednica. Kao što joj i ime daje naslutjeti, panoramska cesta se ne prolazi brzo. Uz nju je načičkano 20 točaka s kojih se otvaraju vidikovci prema planinskim vrhovima, dolinama i usamljenim farmama, a dodatno je povezana s petnaestak tematskih, pješačkih i lakših planinarskih staza. Najbolji način da je doživite jest sporije nego što ste planirali, s dovoljno vremena za zaustavljanje, šetnju i uživanje u tišini prirode.

Kako organizirati obilazak?

Solčavsku panoramsku cestu moguće je obići automobilom, motorom, biciklom ili pješice. Ruta ima četiri ulazne točke: Solčava, Logarska dolina, Zgornje Sleme (s koruške strane) i međunarodni prijelaz Pavličevo sedlo iz Austrije.

Ovisno o željama, krenuti možete na kraći jednodnevni izlet (21 km) koji uključuje središnji dio rute s 12 zaustavljanja, većinom asfaltiranom cestom Cjelodnevni izlet uključuje i odvojak prema dolini Matkov kot (dodatnih 8 km). Uz glavnu rutu moguće je posjetiti i farmu Bukovnik te pješice nastaviti prema planini Grohot pa prespavati.

Solčavska panoramska cesta - 1 (Foto: Shutterstock)

Logarska dolina: jedna od najljepših alpskih dolina Europe

Duboko usječena u Kamniško-Savinjske Alpe, Logarska se smatra jednom od najupečatljivijih ledenjačkih dolina u ovom dijelu Europe. Proglašena je krajobraznim parkom zbog iznimne koncentracije prirodnih i kulturnih vrijednosti, a ujedno je i dio područja Natura 2000.

Na relativno malom prostoru možete pronaći više od četrdeset prirodnih ljepota. Među najpoznatijima je vodopad Rinka, jedan od najviših i najfotografiranijih u Sloveniji. Tu su i vodopadi Palenk, Brložnice i Rastovški slap, izvor Črne te brojni kraški i ledenjački oblici reljefa.

Logarska staza

Za detaljnije upoznavanje doline uređena je Logarska prirodoslovno-etnografska staza duga oko 7 kilometara (2 do 2,5 sata hoda u jednom smjeru). Put vodi uz izvore Savinje, kroz livade i šumske predjele, pokraj velikih stijena, lovačke kuće i tradicionalnih gospodarskih objekata. Stazu je moguće skratiti uključivanjem na različitim točkama.

Dolina je dom brojnih životinjskih vrsta - ovdje žive suri orao, sivi sokol i divokoze, a na planinskim pašnjacima možete vidjeti autohtone solčavske ovce kako marljivo pasu travu. Svratiti možete i do kapele Krista Kralja, čiji je izvorni projekt 1930. godine izradio poznati slovenski arhitekt Jože Plečnik. Ljeti je Logarska dolina polazište za planinarske uspone i biciklističke ture, dok zimi nudi staze za skijaško trčanje, sanjkanje i vožnju kočijama kroz snježni krajolik.

Solčavska panoramska cesta - 4 (Foto: Shutterstock)

Robanov kot: divlja tišina lijepe doline

Robanov kot, također zaštićen kao krajobrazni park, proteže se pet kilometara od podnožja planine Ojstrice do ušća potoka Bele u Savinju. Dolina je široka do 400 metara, ispunjena nanosima šljunka i stijena, dok se sa strana strmo uzdižu vrhovi poput Ojstrice, Krofičke i Strelovca. Velik dio područja uključen je u ekološku mrežu Natura 2000 zbog očuvanja ugroženih vrsta i njihovih staništa.

Ono po čemu se Robanov kot razlikuje od Logarske doline jest njegova mirnija, gotovo samotna atmosfera. Pronaći ćete planinska gospodarstva koja su život prilagodila zahtjevnim uvjetima i preživjela stoljećima. Na imanju Bevšek mogu se vidjeti stari mlin, kovačnica i gospodarske zgrade s freskama, dok su druga imanja poznata po tradicionalnoj stočarskoj proizvodnji, pčelarstvu i očuvanju pastirskih običaja.

Matkov kot i Matkov škaf

Matkov kot najmanja je od triju ledenjačkih dolina u regiji. Duga je oko pet kilometara i smještena između Logarske doline i austrijske granice. Zbog udaljenosti od glavnih prometnica ondje vlada iznimni mir. Prema predaji, u dolini je nekoć postojalo ledenjačko jezero koje je nestalo nakon urušavanja prirodne brane. Danas kroz dolinu teče potok Jezera, koji podsjeća na tu priču.

Najveća prirodna atrakcija je Matkov škaf – golema snježna udubina nalik krateru koju u proljeće izdubi snažan, oko 40 metara visok slap. Riječ je o sezonskom fenomenu koji ovisi o količini snijega i topljenju leda.

Solčavska panoramska cesta - 3 (Foto: Shutterstock)

Podolševa i Potočka zijavka: tragovima prapovijesti

Podolševa je jedno od najviših naselja u Sloveniji (između 1020 i 1327 metara nadmorske visine), smješteno ispod grebena Olševe. Središnje mjesto zauzima crkva Duha Svetoga, današnja građevina iz 19. stoljeća, podignuta na temeljima starije crkve iz 15. stoljeća. U njoj se čuva gotički kalež i neobičan reljef Presvetog Trojstva, na kojem je Duh Sveti prikazan kao mladić.

Iz Podolševe vodi put prema jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta u Sloveniji - Potočkoj zijavki. U toj špilji pronađeni su ostaci špiljskih medvjeda i tragovi kromanjonaca stari oko 35 tisuća godina, uključujući igle od kostiju, alate i ognjišta. Nalazi upućuju na to da je špilja vjerojatno imala i ritualnu funkciju.

Solčava: početak i kraj kružne priče

Panoramska cesta započinje i završava u selu Solčava, malom alpskom mjestu u uskoj dolini Savinje. Središte sela obilježava crkva Marije Snježne s romaničkim temeljima i gotičkim kipom iz 13. stoljeća. Prema legendi, upravo je na ovom području nekoć obitavao zmaj Lintver, čije se ime i danas spominje u lokalnim predajama. Solčava je 2009. godine ponijela titulu Europske destinacije izvrsnosti, čime je dodatno potvrđena vrijednost njezine očuvane prirode i tradicije.

Okusi tradicije

Duž panoramske rute nalaze se gospodarstva koja nude smještaj i domaću kuhinju, bogatu domaćim sirevima, jelima od heljde te tradicionalnim specijalitetima poput masovneka. Masovnek (poznat i kao masovnik ili maslovnek) zasitno je pastirsko jelo od vrhnja u koje se ukuha brašno od heljde ili kukuruza i jaje uz dodatak soli. Smjesa se kuha uz stalno miješanje dok se ne zgusne, a jelo je gotovo kada se mast (maslac) počne odvajati od smjese, što mu daje karakterističan izgled i ime. Najčešće se jede toplo uz domaći kruh, heljdine žgance ili kiselo mlijeko. Iako se nekada smatralo teškom radničkom hranom, danas je masovnek delicija koja se nudi kao dio slovenske kulturne baštine.

