Galerija 4 4 4 4 U ruralnom krajoliku Worcestershirea u Velikoj Britaniji nalazi se ova jedinstvena kuća. Nazivaju je Rock Cottage ili kamena koliba - špiljska je to kuća koja datira iz 16. stoljeća, a koja na zanimljiv način spaja prekrasnu prirodu, povijest i osebujan karakter.

Točnije, špiljski dio kuće potječe iz 1511. godine kada je izvorno uklesan u pješčenjak dok je tradicionalno pročelje nadograđeno mnogo kasnije, negdje u 18. stoljeću.

Dnevni boravak u špiljskoj kući (Foto: Profimedia)

Ovo skrovita kamena kuća nalazi se na uređenom zemljištu veličine oko jednog hektra u Wolverleyu, blizu Kidderminstera. Okružena je prekrasnom prirodom, vijugavim stazama, šumom i cvijećem. U posljednjih 60 godina bila je u vlasništvu iste obitelji te je zadržala svoju izvornost uz neke moderne dodatke.

Kuća se prostire na četiri međusobno povezane etaže koje spajaju prirodnu stijenu i tradicionalne elemente kuće za odmor. Ima tri spavaće sobe – od čega je jedna smještena u špiljski dio, kao i nekoliko prostorija za pohranu.

Kuća na prvi pogled možda izgleda kao da je ispala iz Srednjeg vijeka, ali ima klasične pogodnosti današnjice poput priključka za električnu energiju i vodu, septičku jamu, ali i pristup brzom internetu.

Kuhinja je opremljena modernim kućanskim pomagalima (Foto: Profimedia)

Ovdje su vam na raspolaganju dvije kupaonice s tušem, prostrani dnevni boravak s vidljivim drvenim gredama i peći na drva te kuhinja s blagovaonicom opremljena modernim kućanskim aparatima.

Ova kamena koliba nedavno se našla na tržištu nekretnina, početna cijena joj iznosi 525 tisuća britanskih funti ili oko 600 tisuća eura. Kako izgleda iznutra, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Nova plutajuća kuća san je snova za sve ljubitelje života na vodi +1