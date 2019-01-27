Miris variva od poriluka još je jedan od onih mirisa koji nas brzinski teleportiraju u djetinjstvo. Nismo voljeli varivo od poriluka i točka. Dobro, bilo je i onih koji jesu, i baš su oni bili u pravu!

S odmakom od nekoliko desetljeća odgovorno to tvrdimo jer ima nešto divno i utješno u punom tanjuru ćušpajza od poriluka. I svakako bismo ga trebali kuhati češće jer nema jednostavnijeg i bržeg jela na žlicu od variva od poriluka, posebno zimi, zato smo ga mi skuhali za vas.

Poriluk je svestrana namirnica koja se odlično snalazi i u drugim jelima, kao na primjer u gustim, kremastim juhama. Njih možete staviti u salate, tople sendviče i brojna druga jela.

Sastojci:

2-3 komada poriluka

1 glavica luka

1 režanj češnjaka

1 mrkva

100 g slanine

350 g krumpira

1 žličica slatke mljevene paprike

1 žlica brašna

sol, papar

malo ulja

Priprema: