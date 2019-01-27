Miris variva od poriluka još je jedan od onih mirisa koji nas brzinski teleportiraju u djetinjstvo. Nismo voljeli varivo od poriluka i točka. Dobro, bilo je i onih koji jesu, i baš su oni bili u pravu!
S odmakom od nekoliko desetljeća odgovorno to tvrdimo jer ima nešto divno i utješno u punom tanjuru ćušpajza od poriluka. I svakako bismo ga trebali kuhati češće jer nema jednostavnijeg i bržeg jela na žlicu od variva od poriluka, posebno zimi, zato smo ga mi skuhali za vas.
Poriluk je svestrana namirnica koja se odlično snalazi i u drugim jelima, kao na primjer u gustim, kremastim juhama. Njih možete staviti u salate, tople sendviče i brojna druga jela.
Sastojci:
- 2-3 komada poriluka
- 1 glavica luka
- 1 režanj češnjaka
- 1 mrkva
- 100 g slanine
- 350 g krumpira
- 1 žličica slatke mljevene paprike
- 1 žlica brašna
- sol, papar
- malo ulja
Priprema:
- Poriluk očistite i narežite na oko 1 cm debele, ukošene kolutove pa ih dobro isperite pod vodom. Stavite poriluk u lonac, prelijte ga vrućom vodom i blanširajte na laganoj vatri oko 5 minuta.
- Ogulite krumpire, operite ih pa ih narežite na manje kockice.
- Luk nasjeckajte nasitno, a slaninu narežite na manje kockice. Mrkvu ogulite i narežite na tanke kolutove.
- U posudi zagrijte ulje, dodajte sitno sjeckani luk, slaninu, prostisnuti češnjak i mrkvu, pirjajte sve zajedno 6-7 minuta pa dodajte mljevenu slatku papriku i krumpir te zalijte litrom vode. Posolite i kuhajte 20-ak minuta dok krumpir ne omekša.
- Dodajte blanširani poriluk, dolijte još vode tako da prekrije povrće i nastavite kuhati još 30 minuta.
- Na samom kraju dodajte žlicu brašna koje ste razmutili s malo vode, promiješajte, pustite da sve zajedno prokuha još nekoliko minuta te po potrebi začinite sa soli i paprom.