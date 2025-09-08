Galerija Varivo od leće 0 Gulaš od krumpira i kobasica 0 Krpice sa zeljem 0 Složenac od tikvica, rajčice i sira 0 Da biste jeli ukusna jela ne treba vam puno namirnica – ni novca. Fini obroci mogu se složiti i sa svakodnevnim sastojcima iz smočnice. Ovaj tjedan kuhamo baš takva jela.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s ukusnim varivom od zelene leće koji se može složiti "od ničega" u relativno kratkom roku, a nahraniti cijelu obitelj.

Nastavljamo s krpicama sa zeljem i jednostavnom tjesteninom u umaku od rajčica koji predstavljaju sjajan izbor čak i ako niste bili u tjednoj nabavci hrane.

Imate konzervu graha i tune u smočnici? Predlažemo vam ukusnu salatu koja će vas oduševiti svojim okusom.

Krpice sa zeljem Krpice sa zeljem (Foto: Shutterstock)

I ovoga tjedna imamo nešto za ljubitelje slatkog – pripremit ćemo neodoljivu pitu od mlijeka.

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 8. 9. – Varivo od leće

La Cucina Povera ili kuhinja siromaha je jednostavni stil kuhanja koju se nekoć koristili najsiromašniji građani u Italiji.

Za cilj je imala iskoristiti sve ono što se nađe u kuhinji i na gospodarstvu, a kako bi se nahranila obitelj. Ovo varivo od leće najbolji je dokaz kako se s minimalnim sastojcima može napraviti ukusno jelo.

Utorak, 9. 9. – Krpice sa zeljem

I Hrvati imaju svoju siromašku kuhinju, a krpice sa zeljem odličan su primjer. Za pripremu ovoga jela ne treba vam puno – tek nešto luka, kupusa i tjestenine. Ako nemate tjestenine pri ruci, možete je sami napraviti od nešto brašna, jaja i vode po ovom receptu.

Složenac od tikvica, rajčice i sira Složenac od tikvica, rajčice i sira (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 10. 9. - Tikvice sa sirom i rajčicama

Ukusno jelo može se napraviti od samo tri sastojka. Ovaj složenac od tikvica, rajčice i sira najbolji je dokaz za to. Ako upotrijebite kupovni umak od rajčice s uključenim začinima, jelo ne morate čak niti dodatno začiniti.

Četvrtak, 11. 9. – Brza tjestenina s rajčicama

Paccheri alla Vittorio je talijanski klasik koji spaja tek nekoliko sastojaka – svilenkasti umak od rajčice i maslaca s cjevastom tjesteninom. Kako se točno radi, provjerite ovdje.

Petak, 12. 9. – Salata od slanutka i graha

Salata od slanutka i tune je vrlo fleksibilan izbor jer se može pripremiti na različite načine. Recept po želji možete promijeniti ovisno o sadržaju svojeg hladnjaka. Upotrijebite li slanutak i tunu iz konzerve, cijelo jelo bit će gotovo za manje od 10 minuta.

Gulaš od krumpira i kobasica Gulaš od krumpira i kobasica (Foto: Shutterstock)

Subota, 13. 9. – Pita od mlijeka

Melktert ili mliječni tart južnoafrički je specijalitet koji je osvojio cijeli svijet. Glavni sastojak je mlijeko zbog kojeg je nadjev pjenast poput najfinijih kremšnita. Evo kako se radi.

Nedjelja, 14. 9. – Gulaš od krumpira

Austrijski gulaš od krumpira ima bogat okus, brašnasto-kremastu teksturu i kratak popis namirnica. Nekad su ga spremali samo najsiromašniji jer se sastojao od jeftinih namirnica poput krumpira i luka. Danas se u njega često doda i nešto kobasica.

