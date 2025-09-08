Galerija 0 0 0 0 Da biste jeli ukusna jela ne treba vam puno namirnica – ni novca. Fini obroci mogu se složiti i sa svakodnevnim sastojcima iz smočnice. Ovaj tjedan kuhamo baš takva jela.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s ukusnim varivom od zelene leće koji se može složiti "od ničega" u relativno kratkom roku, a nahraniti cijelu obitelj.



Nastavljamo s krpicama sa zeljem i jednostavnom tjesteninom u umaku od rajčica koji predstavljaju sjajan izbor čak i ako niste bili u tjednoj nabavci hrane.



Imate konzervu graha i tune u smočnici? Predlažemo vam ukusnu salatu koja će vas oduševiti svojim okusom.

Krpice sa zeljem (Foto: Shutterstock)

Ponedjeljak, 8. 9. – Varivo od leće

I ovoga tjedna imamo nešto za ljubitelje slatkog – pripremit ćemo neodoljivu pitu od mlijeka.Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

La Cucina Povera ili kuhinja siromaha je jednostavni stil kuhanja koju se nekoć koristili najsiromašniji građani u Italiji.

Za cilj je imala iskoristiti sve ono što se nađe u kuhinji i na gospodarstvu, a kako bi se nahranila obitelj. Ovo varivo od leće najbolji je dokaz kako se s minimalnim sastojcima može napraviti ukusno jelo.

Utorak, 9. 9. – Krpice sa zeljem

I Hrvati imaju svoju siromašku kuhinju, a krpice sa zeljem odličan su primjer. Za pripremu ovoga jela ne treba vam puno – tek nešto luka, kupusa i tjestenine. Ako nemate tjestenine pri ruci, možete je sami napraviti od nešto brašna, jaja i vode po ovom receptu.

Složenac od tikvica, rajčice i sira (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 10. 9. - Tikvice sa sirom i rajčicama

Ukusno jelo može se napraviti od samo tri sastojka. Ovaj složenac od tikvica, rajčice i sira najbolji je dokaz za to. Ako upotrijebite kupovni umak od rajčice s uključenim začinima, jelo ne morate čak niti dodatno začiniti.

Četvrtak, 11. 9. – Brza tjestenina s rajčicama

Paccheri alla Vittorio je talijanski klasik koji spaja tek nekoliko sastojaka – svilenkasti umak od rajčice i maslaca s cjevastom tjesteninom. Kako se točno radi, provjerite ovdje.

Petak, 12. 9. – Salata od slanutka i graha

Salata od slanutka i tune je vrlo fleksibilan izbor jer se može pripremiti na različite načine. Recept po želji možete promijeniti ovisno o sadržaju svojeg hladnjaka. Upotrijebite li slanutak i tunu iz konzerve, cijelo jelo bit će gotovo za manje od 10 minuta.

Gulaš od krumpira i kobasica (Foto: Shutterstock)

Subota, 13. 9. – Pita od mlijeka

Melktert ili mliječni tart j užnoafrički je specijalitet koji je osvojio cijeli svijet. Glavni sastojak je mlijeko zbog kojeg je nadjev pjenast poput najfinijih kremšnita. Evo kako se radi.

Nedjelja, 14. 9. – Gulaš od krumpira

Austrijski gulaš od krumpira ima bogat okus, brašnasto-kremastu teksturu i kratak popis namirnica. Nekad su ga spremali samo najsiromašniji jer se sastojao od jeftinih namirnica poput krumpira i luka. Danas se u njega često doda i nešto kobasica.

