Galerija 7 7 7 7 Kuća za odmor Mini Ranch Protulipa smjestila se u Karlovačkoj Županiji, u blizini Zvečaja i Generalskog stola, baš u onom pojasu gdje se priroda premišlja bi li postala pitoma i nizinska ili bi se radije još malo izdivljala. Panoramski pogled na selo i brežuljke pune života pobjeđuje samo rječica na kraju dvorišta – ovdje još malena i sramežljiva, Dobra.

Potpuni mir kojim odiše čitav ovaj kraj u času će vas vratiti na postavke gdje je važno jedino duboko disati, uživati u svemu oko sebe i pojesti nešto fino. Ovdje ćete zaboraviti na užurbanost, brige, vrevu i galamu i moći se potpuno opustiti – uz pogled, zvukove i mirise prirode, a neće odmoći ni sauna i jacuzzi.

Ova šarmantna rustikalna kuća vješto isprepliće stoljetne detalje s modernom udobnošću. Priče o nekadašnjem životu na selu čuva svaka planjka i svaka greda ugrađena u kuću, cvijećem ukrašeni prozori, dvorište domaćinsko i toplo, klupica na kojoj vam leđa čuva ova malena ali izdržljiva kuća, a pogled se odmara na cesti koja teče tko zna kuda.

Mini Ranch Protulipa ima dvije spavaće sobe, dnevni boravak s kaminom (i naravno, TV-om ravnog ekrana), veliku terasu, potpuno opremljenu kuhinju i modernu kupaonicu. Pred kućom je velika zidana pečenjara i natkriveni prostor za druženje, a opustiti se možete i u već spomenutom jacuzziju, kao i u sauni. Cijena noćenja na Bookingu iznosi 167 eura, a dobrodošli su i vaši kućni ljubimci.

Unutrašnjost s visokim stopom, gredama, puno svjetla i pogledom kao iz bajke pažljivo je uređena s puno detalja čija je jedina namjena da vam bude – udobno i lijepo. Posebne pohvale idu vlasnicima, koji svojom srdačnošću i toplim dočekom dodatno doprinose ukupnom dojmu. Ako tražite mjesto gdje ćete se istinski odmoriti, napuniti baterije, uživati u prirodi i selu kakvo je bilo nekad – ova kuća neće vas razočarati.

