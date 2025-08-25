Paccheri alla Vittorio je talijanski klasik koji spaja tek nekoliko sastojaka u jelo koje oduševljava mirisima i okusima. Radi se o svilenkastom umaku koji miriše na rajčice i maslac, a u Lombardiji se poslužuje s tjesteninom paccheri - velikom, kratkom i širokom, cjevastom tjesteninom.

No poslužit će i penne, ili obični široki rezanci. Paccheri alla Vittorio sofisticirani je talijanski recept koji je postao ikona restorana Da Vittorio, obiteljskog restorana s tri Michelinove zvjezdice smještenog u Brusaportu, blizu Bergama. Tajna slasti je u više vrsta rajčica, obilju sira, ali i kuhanju sastojaka u maslacu, pa nemojte na njemu štedjeti.

Tjestenina u umaku od rajčica - sastojci:

  • 450 g tjestenine
  • 2 češnja češnjaka
  • ¼ žličice čili pahuljica
  • 360 g rajčica (oko 3 veće rajčice)
  • 675 g cherry rajčica i žutih mini rajčica (pola-pola)
  • 50 g maslaca
  • 30 g Parmigiano Reggiana
  • svježi bosiljak za ukras (po želji)
  • sol i papar
  • maslinovo ulje

Tjestenina u umaku od rajčica - priprema:

  1. Prepolovite cherry rajčice, a ostale rajčice grubo nasjeckajte. Ogulite češnjak, ali ostavite cijele režnjeve.
  2. U velikoj tavi zagrijte 2–3 žlice maslinova ulja i dodajte cijele oguljene češnje češnjaka. Pirjajte ih lagano, kratko dok ne poprime boju. Dodajte čili pahuljice i pržite par sekundi.
  3. Zatim dodajte sve nasjeckane rajčice, dobar prstohvat soli i papra te kuhajte na srednje laganoj vatri 30 minuta, povremeno miješajući.
  4. Nakon 30 minuta izvadite češnjak i izmiksajte umak štapnim mikserom ili blenderom dok ne postane gladak. Propasirajte ga kroz sito kako biste dobili svilenkastu teksturu i vratite ga u tavu na laganu vatru.
  5. Skuhajte tjesteninu – zakuhajte veliki lonac vode, dobro je posolite i skuhajte tjesteninu al dente.
  6. Kad je tjestenina gotova, prebacite je u umak i dodajte maslac te naribani Parmigiano Reggiano. Miješajte dok se maslac ne otopi i umak postane sjajan.
  7. Poslužite uz svježi bosiljak i dodatni Parmigiano po želji.

