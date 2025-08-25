Paccheri alla Vittorio je talijanski klasik koji spaja tek nekoliko sastojaka u jelo koje oduševljava mirisima i okusima. Radi se o svilenkastom umaku koji miriše na rajčice i maslac, a u Lombardiji se poslužuje s tjesteninom paccheri - velikom, kratkom i širokom, cjevastom tjesteninom.
No poslužit će i penne, ili obični široki rezanci. Paccheri alla Vittorio sofisticirani je talijanski recept koji je postao ikona restorana Da Vittorio, obiteljskog restorana s tri Michelinove zvjezdice smještenog u Brusaportu, blizu Bergama. Tajna slasti je u više vrsta rajčica, obilju sira, ali i kuhanju sastojaka u maslacu, pa nemojte na njemu štedjeti.
Tjestenina u umaku od rajčica - sastojci:
- 450 g tjestenine
- 2 češnja češnjaka
- ¼ žličice čili pahuljica
- 360 g rajčica (oko 3 veće rajčice)
- 675 g cherry rajčica i žutih mini rajčica (pola-pola)
- 50 g maslaca
- 30 g Parmigiano Reggiana
- svježi bosiljak za ukras (po želji)
- sol i papar
- maslinovo ulje
Tjestenina u umaku od rajčica - priprema:
- Prepolovite cherry rajčice, a ostale rajčice grubo nasjeckajte. Ogulite češnjak, ali ostavite cijele režnjeve.
- U velikoj tavi zagrijte 2–3 žlice maslinova ulja i dodajte cijele oguljene češnje češnjaka. Pirjajte ih lagano, kratko dok ne poprime boju. Dodajte čili pahuljice i pržite par sekundi.
- Zatim dodajte sve nasjeckane rajčice, dobar prstohvat soli i papra te kuhajte na srednje laganoj vatri 30 minuta, povremeno miješajući.
- Nakon 30 minuta izvadite češnjak i izmiksajte umak štapnim mikserom ili blenderom dok ne postane gladak. Propasirajte ga kroz sito kako biste dobili svilenkastu teksturu i vratite ga u tavu na laganu vatru.
- Skuhajte tjesteninu – zakuhajte veliki lonac vode, dobro je posolite i skuhajte tjesteninu al dente.
- Kad je tjestenina gotova, prebacite je u umak i dodajte maslac te naribani Parmigiano Reggiano. Miješajte dok se maslac ne otopi i umak postane sjajan.
- Poslužite uz svježi bosiljak i dodatni Parmigiano po želji.
