Paccheri alla Vittorio je talijanski klasik koji spaja tek nekoliko sastojaka u jelo koje oduševljava mirisima i okusima. Radi se o svilenkastom umaku koji miriše na rajčice i maslac, a u Lombardiji se poslužuje s tjesteninom paccheri - velikom, kratkom i širokom, cjevastom tjesteninom.

No poslužit će i penne, ili obični široki rezanci. Paccheri alla Vittorio sofisticirani je talijanski recept koji je postao ikona restorana Da Vittorio, obiteljskog restorana s tri Michelinove zvjezdice smještenog u Brusaportu, blizu Bergama. Tajna slasti je u više vrsta rajčica, obilju sira, ali i kuhanju sastojaka u maslacu, pa nemojte na njemu štedjeti.

Tjestenina u umaku od rajčica - sastojci: 450 g tjestenine

2 češnja češnjaka

¼ žličice čili pahuljica

360 g rajčica (oko 3 veće rajčice)

675 g cherry rajčica i žutih mini rajčica (pola-pola)

50 g maslaca

30 g Parmigiano Reggiana

svježi bosiljak za ukras (po želji)

sol i papar

maslinovo ulje Tjestenina u umaku od rajčica - priprema: Prepolovite cherry rajčice, a ostale rajčice grubo nasjeckajte. Ogulite češnjak, ali ostavite cijele režnjeve. U velikoj tavi zagrijte 2–3 žlice maslinova ulja i dodajte cijele oguljene češnje češnjaka. Pirjajte ih lagano, kratko dok ne poprime boju. Dodajte čili pahuljice i pržite par sekundi. Zatim dodajte sve nasjeckane rajčice, dobar prstohvat soli i papra te kuhajte na srednje laganoj vatri 30 minuta, povremeno miješajući. Nakon 30 minuta izvadite češnjak i izmiksajte umak štapnim mikserom ili blenderom dok ne postane gladak. Propasirajte ga kroz sito kako biste dobili svilenkastu teksturu i vratite ga u tavu na laganu vatru. Skuhajte tjesteninu – zakuhajte veliki lonac vode, dobro je posolite i skuhajte tjesteninu al dente. Kad je tjestenina gotova, prebacite je u umak i dodajte maslac te naribani Parmigiano Reggiano. Miješajte dok se maslac ne otopi i umak postane sjajan. Poslužite uz svježi bosiljak i dodatni Parmigiano po želji.

5 vrsta hrane koje biste trebali jesti (češće) ako imate visok kolesterol +0