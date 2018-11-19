Znate ona draga nam tradicionalna jela koja su se jela, i još uvijek se jedu, u mnogobrojnim domovima, jela koja su sinonim za bezbrižnost i hrana koju pamtimo, ona hrvatska jela bez kojih ne bismo mogli zamisliti djetinjstvo ? Upravo jedno od takvih jela su krpice sa zeljem. Na sam njihov spomen u misli nam se vraća toplina bakine kuhinje, lonac iz kojeg se puši gusta para, a nozdrve nam pecka miris svježeg papra.

Pripremite ih kao samostalno jelo uz zdjelu zelene salate, uz pečenu kobasicu ili kao prilog ukusnim pečenim rebarcima.

Sastojci:

Za krpice:

300 g glatkog brašna

3 jaja

prstohvat soli

malo hladne vode

Ostalo:

1 veća glavica svježeg kupusa (oko 1 kg)

1 velika glavica luka

1-2 žlice svinjske masti

1 žlica šećera

sol, papar

Priprema:

Najprije umijesite krpice: u posudu prosijte brašno, dodajte mu prstohvat soli, promiješajte pa dodajte jaja i nekoliko žlica hladne vode. Umijesite glatko tijesto, ako je tijesto premekano, dodajte brašna. Tijesto formirajte u kuglu, prekrijte ga krpom i pustite da odstoji. Potom tijesto podijelite u tri komada i svaki komad razvaljajte što tanje možete (krpice mogu biti i malo deblje). Složite tijesto jedno na drugo, lagano svaki list pobrašnite da se ne lijepi pa oštrim nožem izrežite deblje trake, a trake na kvadratiće, odnosno krpice. Kupus očistite od vanjskih listova, prerežite ga popola pa mu odstranite tvrdi korijen, potom kupus narežite na trakice. U loncu zagrijte mast, dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte dok ne omekša i postane staklast, potom dodajte šećer i još malo pirjajte da se šećer malo karamelizira. Ubacite narezani kupus, posolite ga i pirjajte ga 10-15 minuta, dok kupus malo ne omekša. U međuvremenu u većem loncu u slanoj vodi skuhajte krpice, ocijedite ih i dodajte u kupus. Promiješajte, sve zajedno propirjajte još nekoliko minuta, začinite obilato paprom i odmah poslužite.

