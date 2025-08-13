Ukusan i nutritivno bogat obrok može se napraviti u kratkom vremenu te bez termičke obrade ako se koristite malim trikovima.
Ova salata od slanutka i tune idealan je primjer – obiluje bjelančevinama, ugljikohidratima, zdravim masnoćama, vitaminima i mineralima. Upotrijebite li slanutak i tunu iz konzerve, cijelo jelo bit će gotovo za manje od 10 minuta.
Salata od slanutka i tune je vrlo fleksibilan izbor jer se može pripremiti na različite načine. Recept po želji možete promijeniti ovisno o sadržaju svojeg hladnjaka – umjesto majoneze stavite nešto grčkog jogurta, umjesto maslinova ulja dodajte avokado. U salatu možete dodati i svježe povrće poput paprika, rajčica i krastavaca.
Ona omogućava i različite načine za serviranje – poslužiti je možete na nešto zelene salate, u tortilji, ali i između dvije kriške kruha.
Ovo jelo je i dobar izbor kada želite napraviti veću količinu hrane koje će vam biti na raspolaganju u sljedećih nekoliko dana. Pomiješajte sve sastojke, stavite u hladnjak i jedite kada poželite.
Salata od tune i slanutka - sastojci:
- 1 konzerve slanutka od 400 g
- 1 velika konzerva tune
- 30 g majoneze
- 30 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 stapka celera
- 1 žlica limunova soka
- 1 čajna žličica Dijon senfa
- 1 žlica nasjeckanih kapara
- 1 žlica nasjeckanih maslina
- 1 žlica nasjeckanog svježeg kopra
- ½ ljubičastog luka
- sol i papar po želji
- ljuti umak po želji
Salata od tune i slanutka - priprema:
- Celer, masline, kapare i luk nasjeckajte na manje komade. Pomiješajte sa slanutkom koji ste isprali pod mlazom vode i ocijedili te s tunom iz konzerve.
- Napravite umak: pomiješajte maslinovo ulje, majonezu, Dijon senf i limunov sok. Začinite sa solju i paprom po želji. Prelijte umak preko ostalih sastojaka. Po želji možete dodati i nešto ljutog umaka.
- Pripremljenu salatu stavite u hladnjak pa poslužite kada ste gladni. Dobar tek!
