Kad temperature padnu, a dani se skrate, najbolji bijeg iz svakodnevice često vodi ravno – u tople bazene. Terme već desetljećima imaju posebno mjesto u našoj kulturi odmora: ovdje se spajaju priroda, ljekovita voda, tišina i vrijeme koje napokon uspori. Portal Crno jaje i ove sezone donosi odabrane ponude za termalni odmor, od glampinga u zagrljaju prirode do klasičnih wellness hotela i velikih termalnih parkova.

Glamping i termalna voda u netaknutoj prirodi Male Nedelje

U srcu krajinskog parka, okružena šumama, pašnjacima i vinogradima Prlekije, nalazi se Glamping Sončna dolina u sklopu Bioterma Mala Nedelja. Ovdje je luksuz definiran jednostavno mirom, prostorom i prirodom. Ponuda uključuje 2 ili 4 noćenja u grijanoj mobilnoj kućici na bazi polupansiona za 2 osobe, uz neograničeno kupanje u termalnim bazenima, korištenje saune, fitnessa i animacijskog programa. Istražite detalje ponude ovdje.

Bioterme su poznate po iznimnoj termomineralnoj vodi koja izvire s više od dvije tisuće metara dubine, prirodno topla i bogata mineralima, a cijeli resort građen je prema ekološkim principima. Posebnost glampinga je i prvi biološki bazen u regiji, filtriran biljkama umjesto kemikalijama, namijenjen isključivo gostima naselja. Ovo je idealan izbor za parove koji traže mir, prirodu i drugačiji wellness doživljaj, daleko od klasičnih hotelskih gužvi.

Healthness odmor u Međimurju: Terme Sveti Martin

Na sjeveru Hrvatske, među pitomim brežuljcima i vinogradima, Terme Sveti Martin već su godinama sinonim za zdrav, aktivan odmor. Kao prvi Healthness resort u Europi, spajaju termalnu vodu, nutricionistički balans, kretanje i prirodu u jedinstveno iskustvo.

Božićna akcija donosi 2 noćenja s polupansionom za 2 odrasle osobe i do 2 djece, uz besplatno dijete do 12 godina i drugo do 5 godina, u hotelu Terme Sveti Martin 4* ili apartmanima. U ponudu je uključeno neograničeno kupanje u termomineralnom kompleksu Temple of Life, noćno kupanje do ponoći određenim danima, korištenje fitness centara i bogata buffet prehrana s lokalnim namirnicama. Istražite detalje ponude ovdje.

Međimurje je regija koja se živi sporije i zdravije, idealna za obiteljski odmor, šetnje prirodom i lagani reset prije kraja godine. Terme Sveti Martin nude upravo to: ravnotežu između opuštanja i aktivnosti, bez osjećaja prenatrpanosti.

Brzi wellness bijeg u Moravske Toplice: Hotel Ajda 4*

Za one koji žele kraći, ali intenzivan wellness predah, Moravske Toplice i Hotel Ajda savršeno su rješenje. Ovdje je u fokusu crna termomineralna voda – najtoplija u Sloveniji – poznata po svom snažnom blagotvornom učinku na cijeli organizam.

Ponuda uključuje 2 dana i 1 noćenje s polupansionom za 2 osobe, uz neograničeno kupanje u hotelu Ajda i Termalnom parku Terme 3000, korištenje hotelskih sauna i rekreativnih sadržaja. Poseban detalj su jastuci punjeni heljdom, simbol hotela koji njeguje lokalni identitet na svakom koraku, od prehrane do uređenja interijera. Istražite detalje ponude ovdje.

Terme 3000 jedan su od najvećih termalnih parkova u Sloveniji, s unutarnjim i vanjskim bazenima, toboganima i atrakcijama, što ovaj paket čini zanimljivim i za parove koji žele spoj wellnessa i malo zabave.

