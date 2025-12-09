Galerija 2 2 2 2 Nizozemska zaklada Stichting Nieuw Thuis, usmjerena na pomoć različitim skupinama društva da se integriraju i postanu samostalni članovi u Nizozemskoj naručila je masovni projekt koji uključuje 144 QSpacea.

QSpace je modularna biokompozitna stambena jedinica od 21 kvadrat koje proizvodi tvrtka Holland Composites BV. Nadogradnja je njihovog nekadašnjeg koncepta Spacebox – dizajniranog za hitne, privremene ili trajne stambene potrebe.

Qspace je idealan za studente, migrante, zdravstvene radnike i slične skupine koji su u potrazi za brzim i fleksibilnim stambenim rješenjem.

Unutrašnjost Qspacea (Foto: Profimedia)

Qspece se može lagano slagati i povezivati, a izgrađen je od održivih materijala poput Duplicora. Prostori su kompaktni, moderni i opremljeni svime što je potrebno za život. Modularni prostor od 21 kvadrata obuhvaća spavaći dio, čajnu kuhinju, kupaonicu s umivaonikom, tušem i WC-om.

Qspace dolazi i s kompletnim električnim instalacijama, grijanjem, bojlerom za toplu vodu i kabelskim priključkom za podatkovni promet.

Qspace (Foto: Profimedia)

Dostupne su različite konfiguracije, boje i završna obrada. Početna cijena im je relativno jeftina, a iznosi od 45 tisuća eura za jedinicu.

Prvo naselje s Qspace modularnim jedinicama postavljeno je u roterdamskoj četvrti IJsselmondeu, uključuje 144 modularna stana, a namijenjena je mladima koji trebaju hitan smještaj.

Kako izgledaju Qspace modularne stambene jedinice postavljene u Rotterdamu, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

