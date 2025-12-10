Galerija 2 2 2 2 Vesele i vedre boje te svjetlosne instalacije polako, ali sigurno daju novi život zagrebačkim pothodnicima. Nakon temeljitog čišćenja od prljavštine i plijesni pothodnici u Novom Zagrebu ponosno nose novo ruho kroz legendarne bendove, sportaše i simbole - poput primjerice prepoznatljivog zagrebačkog sata. Murale potpisuje grupa ZID koja okuplja međunarodne ulične umjetnike, ali i dizajnere, fotografe, arhitekte i kaligrafe čija se djela mogu vidjeti i na izložbama u galerijama.

Svojim radom u zagrebačkim pothodnicima građanima žele prenijeti pozitivne poruke i uljepšati im svakodnevicu. A tko želi, može i aktivno sudjelovati u projektu kroz završnu tribinu, koja će se održati u formi panel-rasprave 17. prosinca 2025. u 18 sati u dvorani Mjesnog odbora Gajevo (Koprivnička ulica 47).

Pozivnica (Foto: PR)

Na tribini će sudjelovati sljedeći panelisti: Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu; Slaven Kosanović – Lunar, grafički dizajner, grafiter i umjetnik; Nikola Grabovac, umjetnik i nastavnik Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu; Gregor Furkes, grafički dizajner, grafiter i umjetnik; te Krešimir Golubić, grafički dizajner, grafiter, umjetnik i fotograf. Kroz razgovor i nove ideje možete izraziti svoje mišljenje i uključiti se u oblikovanje javnog prostora.

Zagrebački pothodnici - Trnsko - 2 (Foto: Damir Krajac/Cropix)

“Dosad su u sklopu projekta oslikana dva pothodnika u Novom Zagrebu (pothodnik Trnsko i pothodnik Avenija Dubrovnik – SR Njemačke), dok je predmet aktualnog projekta oslikavanje još devet zagrebačkih pothodnika: Savski Gaj, Utrine - Zapruđe, Zagrebački Velesajam – Siget, Sopot, Avenija Marina Držića - Folnegovićevo naselje, Ulica kneza Branimira - Ulica Divka Budaka, Trnjanska cesta – Gredelj, Ulica Ivana Matetića Ronjgova - Dekanići (Prečko), Ulica Ivana Matetića Ronjgova – Tavankutska (Prečko)”, otkrivaju projektantice Kaja Šprljan Bušić, Maja Kireta i Timea Marochini, koje rade na izradi Programa za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnih likovnih rješenja oslikavanja navedenih pothodnika - pozivajući građane na dođu panel i sudjeluju u stvaranju, oslikavanju i uljepšavanju svoje lokalne zajednice.

