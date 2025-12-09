U Hrvatskoj se godišnje baci oko 286 tisuća tona hrane, a čak 76 posto tog otpada nastaje u kućanstvima - i to nerijetko tijekom blagdana jer kuhamo više nego inače da bude dovoljno za sve pa često pretjerujemo. Zero waste koncept, usmjeren na život s manje smeća, posljednjih godina prakticira većina chefova. Razloga je nebrojeno mnogo, od uštede novca i resursa do odgovornog ponašanja prema prirodi i samog izazova koji chefovi stavljaju pred sebe kako bi od zanemarenih dijelova mesa, ribe, povrća i drugih namirnica napravili originalne delicije. Kako bi nas potaknuo da budemo nježniji prema prirodi, chef Mario Mandarić, ambasador inicijative Biraj zeleno, osmislio je recept koji godi i okolišu, i budžetu.

U okviru inicijative Biraj zeleno godinama se održavaju edukativne radionice, a praktičnim savjetima i ukusnim receptima stavlja se naglasak na male, ali značajne promjene. Tražite li recept kojim ćete spasiti višak pečenja od blagdanske gozbe, spremite recept za hrskave krokete s kremastim umakom, a poslužiti vam može i za inspiraciju nakon nedjeljnog ručka.

Kroketi s umakom od mlinaca - sastojci: Za krokete: 300 g ostataka pečenog mesa (purica, odojak, patka…)

1 manji luk, sitno nasjeckan

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan

1 žlica senfa

1 jaje

2 žlice krušnih mrvica + dodatno za paniranje

Sol, papar

Malo svježeg peršina

Ulje za prženje Umak od mlinaca: 100 g mlinaca (iskoristite ostatke od ručka)

200 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica maslaca

Sol, papar

Po želji: par kapi limuna ili senfa za svježinu Kroketi s umakom od mlinaca - priprema: Meso sitno nasjeckajte ili usitnite vilicom. Dodajte luk, češnjak, senf, jaje, krušne mrvice, peršin, sol i papar. Formirajte male kuglice ili valjčiće. Uvaljajte ih u krušne mrvice i ostavite 10 minuta u hladnjaku da se stegnu. Pržite ih na srednje jakoj vatri dok ne postanu zlatno-hrskavi. U međuvremenu napravite umak: mlince natrgajte na sitno, prelijte vrhnjem, dodajte maslac i kuhajte tri do četiri minute dok se ne zgusne u kremu. Začinite solju, paprom i, ako želite, par kapi limuna. Serviranje: umak stavite na dno tanjura, na njega posložite krokete i završite s malo maslinova ulja i svježeg peršina. Savjet: Ako imate i ostatke povrća (krumpir, mrkvu), nasjeckajte ih i dodajte u smjesu za krokete.

