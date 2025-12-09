U Hrvatskoj se godišnje baci oko 286 tisuća tona hrane, a čak 76 posto tog otpada nastaje u kućanstvima - i to nerijetko tijekom blagdana jer kuhamo više nego inače da bude dovoljno za sve pa često pretjerujemo. Zero waste koncept, usmjeren na život s manje smeća, posljednjih godina prakticira većina chefova. Razloga je nebrojeno mnogo, od uštede novca i resursa do odgovornog ponašanja prema prirodi i samog izazova koji chefovi stavljaju pred sebe kako bi od zanemarenih dijelova mesa, ribe, povrća i drugih namirnica napravili originalne delicije. Kako bi nas potaknuo da budemo nježniji prema prirodi, chef Mario Mandarić, ambasador inicijative Biraj zeleno, osmislio je recept koji godi i okolišu, i budžetu.
U okviru inicijative Biraj zeleno godinama se održavaju edukativne radionice, a praktičnim savjetima i ukusnim receptima stavlja se naglasak na male, ali značajne promjene. Tražite li recept kojim ćete spasiti višak pečenja od blagdanske gozbe, spremite recept za hrskave krokete s kremastim umakom, a poslužiti vam može i za inspiraciju nakon nedjeljnog ručka.
Kroketi s umakom od mlinaca - sastojci:
Za krokete:
- 300 g ostataka pečenog mesa (purica, odojak, patka…)
- 1 manji luk, sitno nasjeckan
- 1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan
- 1 žlica senfa
- 1 jaje
- 2 žlice krušnih mrvica + dodatno za paniranje
- Sol, papar
- Malo svježeg peršina
- Ulje za prženje
Umak od mlinaca:
- 100 g mlinaca (iskoristite ostatke od ručka)
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žličica maslaca
- Sol, papar
- Po želji: par kapi limuna ili senfa za svježinu
Kroketi s umakom od mlinaca - priprema:
- Meso sitno nasjeckajte ili usitnite vilicom. Dodajte luk, češnjak, senf, jaje, krušne mrvice, peršin, sol i papar.
- Formirajte male kuglice ili valjčiće. Uvaljajte ih u krušne mrvice i ostavite 10 minuta u hladnjaku da se stegnu.
- Pržite ih na srednje jakoj vatri dok ne postanu zlatno-hrskavi.
- U međuvremenu napravite umak: mlince natrgajte na sitno, prelijte vrhnjem, dodajte maslac i kuhajte tri do četiri minute dok se ne zgusne u kremu. Začinite solju, paprom i, ako želite, par kapi limuna.
- Serviranje: umak stavite na dno tanjura, na njega posložite krokete i završite s malo maslinova ulja i svježeg peršina.
- Ako imate i ostatke povrća (krumpir, mrkvu), nasjeckajte ih i dodajte u smjesu za krokete.
Savjet:
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera +0