Galerija 0 0 0 0 Bijeli šećer se u slasticama može zamijeniti za prirodne izvore voćnog šećera kao što su zrele banane ili mekane datulje. Ogulite banane i očistite datulje od koštica te ih pretvorite u pire ili glatku pastu u blenderu ili sjecaklici, a potom dodajte u željeni recept.



Bijeli šećer možete zamijeniti i medom, javorovim sirupom, agavom ili sličnim tekućim zaslađivačem. Kada se dodaju u slatka tijesta i kreme važno je prilagoditi količinu vlažnosti u receptu.



Umjesto bijelog šećera u kolače možete staviti i praškaste alternative poput eritrita. To je prirodni alkoholni šećer niske glikemijske vrijednosti koji ima praktički nula kalorija, a dobiva se fermentacijom škroba. Ima oko 60 do 80 posto slatkoće običnog šećera i pogodan je za prehranu dijabetičara.

Brownie bez šećera (Foto: Shutterstock)

Donosimo vam nekoliko ideja i recepata za fine kolače, torte i slastice koje možete napraviti bez bijelog šećera za ove blagdane u tekstu niže.

Čokoladna torta s bogatom glazurom uvijek je dobra ideja – pripremiti je možete za rođendane, blagdane i kadgod vam se jede nešto slatko. Bijeli šećer je sastavni dio recepata za ovu slasticu, no možete ga zamijeniti za alternativu poput eritrita.

Brownieji su američki kolač koji se priprema od jaja, brašna, maslaca, šećera i kakao praha, a koje karakterizira mekana i sočna tekstura te zapečena površina. Te ukusne kakao kocke mogu se napraviti i bez korištenja bijelog šećera, ali i brašna – bit će vam dovoljno tek nešto kakao praha, maslaca od kikirikija i zrelih banana. Imajte na umu, što je banana zrelija, to će okus kolača biti slađi.

Chia sjemenke odlična su alternativa za pripremu zdravog pudinga – oni dobro upijaju tekućinu i u tom procesu dobivaju želatinoznu teksturu nalik na puding. Kada se spoje s nešto kakaa, avokada, kokosova maslaca, medom, zrelom bananom i nešto začina pretvaraju se u perfektan i zdrav puding od čokolade.

Umak nalik na karamelu može se napraviti i od datulja (Foto: Shutterstock)

Energetske kuglice sjajna su ideja kada vam počne opadati koncentracija na poslu, idete na trening ili biste jednostavno pojeli nešto slatko. Ako imate sjeckalicu povrća ili dobar blender, složiti ih možete u 10-ak minuta.

Mi vam predlažemo sjajnu kombinaciju mekanih datulja sa zobenim pahuljicama, maslacem od kikirikija, bananom, lanenim sjemenkama i vanilijom.

Karamela je tamna gorko-slatka smjesa koja se dobiva rastapanjem šećera na visokoj temperaturi. No, vrlo sličan okus ovome umaku možete dobiti i bez korištenja mrvice šećera. Dovoljno vam je nešto datulja, paste od sezamovih sjemenki (tahini) i nešto soli.