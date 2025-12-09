Galerija 1 1 1 1 Pandoro i panettone dva su najpoznatija talijanska božićna kolača, no itekako se razlijuju, od podrijetla do okusa. Oba se kolača poslužuju tijekom božićnih blagdana i dio su talijanske gastronomske tradicije koju talijanske obitelji prenose generacijama. Panettone, visoki dizani slatki kruh koji ima okus poput kolača simbol je Italije i Božića. Od renesansnih početaka pa sve do 20. stoljeća, tu je poslasticu u obliku kupole bilo teško pronaći izvan Milana, u kojem je nastao, a danas ga voli cijeli svijet.

Slatko tijesto tradicionalno prošarano kandiranim voćem i grožđicama s vremenom je dobilo novo ruho pa se tako mogu naći i nebrojene kombinacije maštovitih okusa. U najboljim izdanjima, panettone spaja sočnost kolača i teksturu nježnog kruha. Izvana je blago hrskav, iznutra nježan poput oblaka. Može se čupkati - niti tijesta se odvajaju se poput vate, a kandirano voće, čokolada ili neki drugi dodaci daju svakom zalogaju dodatnu slast. Talijani panettone obično kupuju kao dar, a ta je tradicija stara koliko i sam kruh, o kojoj više doznajte ovdje.

Biste li prije izabrali pandoro ili panettone? Panettone

Pandoro

Niti jedan

Oba

Ne razmišljam o tome Panettone

Pandoro

Niti jedan

Oba

Ne razmišljam o tome glasova:

No panettone nije jedini miljenik Talijana u blagdansko vrijeme. Naprotiv, taj slatki kruh ima svoju konkurenciju: pandoro – lagan i prozračni kolač posut obilnim slojem šećera u prahu, koji ne sadrži dodatke poput grožđica ili komadića čokolade. Obje poslastice su toliko popularne da svaka ima svoje obožavatelje koji su se spremni i porječkati oko toga koji zaslužuje više pažnje. Pandoro, zlatni kruh iz Verone, radi se od bogatog tijesta s jajima, maslacem i vanilijom, a jede se lagano topao, najčešće za doručak ili kao desert. Iako je tijesto bogato, dobar pandoro treba biti lagan, mekan i nikako mastan, mora se doslovno topiti u ustima.

Peče se u visokom kalupu u obliku osmerokrake zvijezde, koji simbolizira planine iznad Verone, a šećer u prahu predstavlja snijeg. Panettone, tradicionalni milanski veliki kruh najčešće se reže na velike kriške i uživa uz slatko vino ili prosecco. Mi bimo lako našli kompromis – pandoro za doručak, panettone za popodne i navečer, ali Talijani se vole natjecati koja je poslastica bolja.

Pandoro - sastojci: Prvi korak - biga (predtijesto): 60 g brašna za kruh

1/4 žličice suhog kvasca (1 g)

45 ml vode (sobne temperature) Drugi korak: 120 g brašna za kruh

50 g šećera

1/2 žličice suhog kvasca (2 g)

2 velika jaja (sobne temperature) Treći korak: 240 g brašna za kruh

100 g šećera

45 ml vode (sobne temperature)

1 žlica ekstrakta vanilije

2 velika jaja (sobne temperature)

170 g omekšalog maslaca

šećer u prahu za posipanje

1 žličica soli (6 g) Pandoro - priprema: U maloj posudi pripremite bigu: pomiješajte brašno za kruh, kvasac i vodu vilicom dok se sastojci ne spoje. Ne mora biti glatko. Pokrijte plastičnom folijom i ostavite da odstoji najmanje 1 sat. Premjestite bigu u zdjelu samostojećeg miksera s kukom za tijesto. Dodajte brašno, šećer, suhi kvasac i lagano istučena jaja. Miješajte na laganoj brzini oko 10 minuta, dok tijesto ne postane glatko i ne omota se oko kuke. Sastružite stranice zdjele, oblikujte tijesto u sredini, pokrijte i ostavite da raste 2 sata na sobnoj temperaturi, dok se ne udvostruči. Zatim stavite u hladnjak na najmanje 12 sati. Izvadite maslac iz hladnjaka, narežite ga na kockice i ostavite da omekša. Tijesto iz hladnjaka neka odstoji sat vremena na sobnoj temperaturi. U pripremljeno tijesto dodajte brašno, šećer i vodu. Miješajte na laganoj brzini dok se voda ne upije. Lagano istucite jaja i dodajte ih tijekom miješanja. Dodajte sol i vaniliju te miješajte još 1 minutu. Isključite mikser i ostavite tijesto da odmori 5 minuta. Ponovno miješajte 10 minuta pa opet odmorite 5 minuta. Maslac dodajte postupno – komad po komad, tek kad se prethodni potpuno umiješa. Miješajte još 10 minuta i zatim ostavite da odmori 5 minuta. Namastite kalup za pandoro od 1 kg i pospite brašnom. Istresite tijesto na čistu radnu površinu (bez brašna). Mokrim ili lagano nauljenim rukama preklapajte tijesto nekoliko puta. Ostavite ga 5 minuta, zatim još nekoliko puta preklopite. Premjestite tijesto u pripremljeni kalup. Pokrijte folijom i pustite da raste 4–6 sati, dok ne dosegne rub kalupa. Najbolje ga je ostaviti u ugašenoj pećnici s upaljenim svjetlom. Zagrijte pećnicu na 175 °C. Pecite pandoro u donjem dijelu pećnice 20 minuta. Ako vrh brzo tamni, prekrijte ga aluminijskom folijom. Nastavite peći dok unutarnja temperatura ne dosegne 92 °C. Ukupno pečenje traje 40–50 minuta. Izvadite pandoro iz pećnice i ostavite da se hladi 30 minuta, zatim ga prebacite na rešetku. Prije posluživanja obilno pospite šećerom u prahu.

Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera +0