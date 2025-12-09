Ovo je jelo koje se ne trudi biti u trendu, ali njegova je sezona svakako – ova. Jednostavno, iskreno, domaće, puno okusa i malo “scharf”, ovo fino jelo na žlicu koje se odlično slaže s pireom od krumpira ili palentom, unijet će boju i život i u najdosadniji sivi dan.

Povrće s kobasicama odlična je podloga za improvizacije, a u njega ide većina onoga što imate kod kuće, kao i sve povrće koje trebate potrošiti. Žanrovski negdje između variva i umaka, ovo će jelo biti još ukusnije nakon što prenoći u hladnjaku. Dobar tek!

Povrće s kobasicama - sastojci: 60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, plus još (po želji) za posluživanje

8 talijanskih salsiccia (ili drugih svježih svinjskih) kobasica (oko 1 kg)

3 crvene paprike, narezane

2 srednja crvena luka, narezana

5 češnjeva češnjaka, narezanih

200 g brokule, narezane na komade od 2,5 cm

115 g špinata

pahuljice ljute paprike, po ukusu

800 g pasiranih rajčica iz konzerve

45 g svježeg bosiljaka, nasjeckani listovi

10 ukiseljenih feferona, neocijeđenih

sol

svježe mljeveni crni papar Povrće s kobasicama - priprema: U tavi od lijevanog željeza na jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte kobasice, pokrijte i pržite dok ne dobiju boju, 5 do 6 minuta. Okrenite ih pa ispržite i s druge strane. Umiješajte paprike, luk i češnjak, pokrijte i pirjajte, povremeno miješajući, dok povrće ne omekša i ne zamiriše, 5 do 6 minuta. Dodajte brokulu i špinat, promiješajte, pokrijte i pirjajte 3 do 4 minute. Umiješajte pahuljice ljute paprike i zgnječene rajčice. Umiješajte bosiljak i feferone s tekućinom. Pokrijte i kuhajte 10 minuta, povremeno miješajući. Posolite i popaprite po ukusu. Po želji pokapajte s malo maslinovog ulja. Poslužite odmah.

Zagrljaj iz tanjura: Prefino varivo s oslićem i krumpirom koje ćete napraviti nabrzinu +4