Galerija 0 0 Centar za kulturu Trešnjevka poziva građane na posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa "Putnička klasa" pod nazivom „Aljaska – posljednja granica“, koje će se održati u četvrtak, 18. prosinca 2025. u 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka, uz besplatan ulaz.

Predavanje će održati Siniša Golub, putopisac i prirodoslovac koji se ove godine vratio na Aljasku nakon 25 godina, kada je u Nacionalnom parku Denali radio kao interpretator.

Publika će čuti što se na Aljasci promijenilo tijekom četvrt stoljeća, kako izgleda najviši vrh Sjeverne Amerike, koliko se brzo tope ledenjaci te kakav je svakodnevni život u malim aljaškim zajednicama.

Siniša Golub: Aljaska – posljednja granica (Foto: Putnička klasa)

Ciklus "Putnička klasa" prati suvremene trendove interesa za putovanja, ali širi fokus izvan najpoznatijih destinacija i donosi autentične priče putnika različitih profila i pogleda.

Tijekom 2025. godine u dvorani CeKaTe-a održalo se deset predavanja koja su prikazala raznolike kutove putničkih iskustava – od geografskih i ekoloških tema do kulturnih i osobnih doživljaja.

Putničku klasu organizira Centar za kulturu Trešnjevka u suradnji s izdavačkom kućom Libricon, uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Prva žičara na svijetu: U kabinama teškim 200 kilograma prevozila je putnike iz grada u planine +1