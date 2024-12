Advent u Zagrebu tri godine zaredom bio je proglašen najboljim u Europi prema anketi internetske stranice European Best Destinations – 2016., 2017. i 2018. godine. No za mnoge strance, on i dalje nosi tu titulu te svojim sadržajima i vibrom posramljuje čak i mnogo razvikaniji Beč.



"Odmakni se Beč, Zagreb ima najbolji božićni sajam u Europi," nedavno je napisala Sarah-Jane s travel bloga Chasing the Donkey. Ova Australka zaljubila se u Hrvatsku i prije 10 godina preselila sa suprugom u Lijepu Našu. Već godinama putuje sa svojom obitelji, a svoja iskustva iz Hrvatske i regije prenosi svojim čitateljima – mahom strancima.



Kada je u pitanju Advent u Zagrebu, Sarah-Jane je oduševljena blagdanskom ponudom glavnog grada Hrvatske.



"Svakog prosinca moja obitelj i ja željno iščekujemo naše godišnje hodočašće na očaravajuće božićne sajmove u Zagrebu. Postala nam je tradicija provesti nekoliko dana istražujući praznične kutke cijelog grada, otkrivajući nove užitke svake godine. Gdje god da lutamo, šarm grada ne prestaje nas zadiviti svojim sveprisutnim prazničnim ukrasima," piše na blogu.

Legendarni Advent na trgu - 1 (Foto: PR)

Zagrebačkim Adventom oduševljena je i Stephanie iz Alabame s bloga The Unknown Enthusiast . Ova Amerikanka posjetila je 7 različitih božićnih sajmova u pet različitih europskih zemalja u svega osam dana. Zagreb je bio posljednja stanica u njenoj blagdanskoj turneji po Starom Kontinentu. Iako je mislila da će je biti teško impresionirati nakon ovog napornog puta, Zagreb je učinio baš to.

"Šetala sam Zagrebom s blesavim smiješkom na licu, veselo skačući između svih slatkih tržnica i ukrasa koje grad nudi. Sajmovi su tako prokleto zabavni i vrlo dinamični," piše ova Neznana entuzijastica.

Otvaranje ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu bilo je popraćeno i na BBC-ju, a reporter Guy De Launey javio se direktno u program iz Ledenog parka nakon što je otklizan balet na ledu Orašar.



"Ponio sam klizaljke sa sobom, sad čekamo da otvore klizalište za publiku," priznao je Da Launey ne skrivajući svoje oduševljenje prosinačkim izgledom Zagreba.

