Galerija 2 2 2 2 Ukusna jela koja se spremaju bez previše filozofiranja i muke, tema su i ovotjednog jelovnika. Želimo jesti fine obroke koji će nas zasititi i dati nam prijeko potrebne nutrijente, ali istovremeno ne želimo provesti sate u kuhinji da bi to ostvarili.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s favoritom čitatelja punkufera, ukusnim varivom od leće i cvjetače koje je najbolje servirati s kriškom domaćeg kruha.

Na jelovniku će se naći i jaja u čistilištu - talijanska verzija shakshuke kod koje se jaja poširaju u ljutkastom umaku na bazi rajčica, te svojevrsna nadogradnja tjestenine alla carbonara u koju se umjesto paste stavlja – kupus.

Za ljubitelje mesa tu krepko pileće varivo i sočni kotleti od svinjetine, dok za ljubitelje morskih plodova pripremamo pravu poslasticu kozice alla paprikaš.

Ponedjeljak, 20.4. - Varivo od leće i cvjetače

Varivo od leće i cvjetače ukusno je, krepko i zasitno jelo koje se kuha u jednom loncu, i koje će biti gotovo za nešto više od pola sata. Ako umjesto svježe cvjetače upotrijebite onu smrznutu dodatno ćete ubrzati cijeli proces. Poslužuje se uz krišku domaćeg kruha, kuhanu rižu ili sezonsku salatu.

Utorak, 21.4. - Jaja u čistilištu

Jaja u čistilištu tradicionalno je jelo s juga Italije koje se priprema od jaja i umaka od rajčice. Naziv čistilište navodno dolazi od pikantnog umaka od rajčice, koji podsjeća na plamen koji u čistilištu okružuje duše. Za jaja u čistilištu ne treba puno suđa, a niti sastojaka, pa se nameće kao idealan obrok za preko tjedna.

Srijeda, 22.4. - Kupus carbonara

Tjestenina alla carbonara je još jedno popularno talijansko jelo u kojem se kuhana tjestenina sljubljuje s umakom na bazi jaja, sira i guancialea. Umjesto tjestenine iskoristiti možete i trakice kupusa.

Četvrtak, 23.4. - Varivo od piletine

Varivo je uvijek dobra ideja, a pogotovo ono koje obiluje proteinima i prehrambenim vlaknima koji dobro zasićuju, kao što je slučaj s ovim kremastim varivom od piletine i leće.

Petak, 24.4. - Kozice u začinjenom umaku

Ako nemate puno vremena za pripremu ručka ili večere, kozice su odličan izbor. Za njihovu termičku obradu bit će potrebno svega par minuta. Sljubit ćemo ih, pak sa začinjenim umakom koji podsjeća na paprikaš.

Subota, 25.4. - Mrak torta

Brooklyn blackout torta savršen je izbor za ljubitelje čokolade. Sastoji se od više slojeva tamnog čokoladnog biskvita koji se pune i premazuju čokoladnim pudingom, a zatim završavaju obilnim slojem mrvica. Upravo ta kombinacija daje joj prepoznatljiv izgled, tamnu, gotovo crnu unutrašnjost i rustikalnu površinu.

Nedjelja, 26.4. - Svinjski kotleti

Svinjski kotleti s roštilja divan su prijedlog za nedjeljni ručak, a pogotovo ako ih marinirate u slasnoj marinadi na bazi Dijon senfa, smeđege šećera, soka od jabuke, Worcestershire umaka i crnog papra.

