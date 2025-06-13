Pečene tikvice iz pećnice, ekstra hrskave i ekstra aromatične zahvaljujući krušnim mrvicama i parmezanu, zahtijevaju pripremu koja će vam oduzeti pune tri minute, a peku se 12 minuta.

Moramo vas upozoriti da izazivaju ovisnost i čežnju, pa ćete jednom kada probate ovaj recept kod kuće u svakom trenutku morati imati barem četiri tikvice, tako da ste spremni kada vas ulovi želja.

Možete ih poslužiti kao predjelo, glavno jelo s, na primjer, pireom, prilog uz pohano, prženo ili pečeno meso ili snack. Nama su možda najbolje kao prilog samima sebi.

Pečene tikvice iz pećnice - sastojci: 600 g tikvica (4 velike ili 5 srednjih)

2 žlice maslinovog ulja

1/2 čajne žličice soli

½ čajne žličice papra

2 žlice krušnih mrvica

2 žlice naribanog parmezana Pečene tikvice iz pećnice - priprema: Zagrijte pećnicu na 240 stupnjeva. Rešetku postavite na najvišu razinu. Lim za pečenje obložite papirom. Odrežite krajeve tikvica. Narežite tikvice po dužini - srednje na četvrtine, a veće na šestine, kako biste dobili četiri odnosno šest dugih kriški. Tikvice složite na papirom obloženi lim za pečenje i pokapajte ih s 1 žlicom maslinova ulja, posolite, popaprite i dobro promiješajte rukama. Poredajte tikvice tako da se međusobno dodiruju, s korom prema dolje. Ravnomjerno pospite krušnim mrvicama pa parmezanom i na kraju pokapajte s 1 žlicom ulja. Pecite 12 minuta, dok parmezan ne porumeni, a tikvice ne budu mekane, ali ne i gnjecave. Poslužite odmah!

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