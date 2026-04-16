Kozice su odličan izbor kada nemate puno vremena za pripremu ručka ili večere, ali i dalje želite jesti nešto fino. Za njihovu termičku obradu bit će potrebno svega par minuta.

Sljubite ih s aromatičnim umakom na bazi sjeckanih rajčice iz konzerve, luka, češnjaka i pilećeg temeljca, a koje ste dobro začinili s kombinacijom slatke i ljutkaste paprike u prahu.

Ublažite ljutkaste note s kiselim vrhnjem koje ćete umiješati u umak neposredno prije posluživanja. Kozice u aromatičnom umaku poslužite uz kuhane široke rezance, rižu - pa čak i uz pire od krumpira.

Kozice u aromatičnom umaku - sastojci: 500 g očišćenih kozica

400 g sjeckanih rajčice iz konzerve

200 g kiselog vrhnja

125 ml pilećeg temeljca

3-4 češnja češnjaka

2 čajne žličice slatke dimljene paprike

1 čajna žličica ljute paprike u prahu

1 manji luk

sol i papar po želji

biljno ulje

svježi peršin za posluživanje Kozice u aromatičnom umaku - priprema: Kozice posušite papirnatim ručnikom, začinite ih sa solju paprom i s jednom čajnom žličicom slatke paprike. U tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte kozice – pecite ih oko dvije do tri minute dok se termički ne obrade do kraja. Izvadite ih iz tave i stavite sa strane. U istoj tavi dodajte nasjeckani luk i pirjajte oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte i protisnuti češnjak i nastavite pirjati oko jedne minute. Dodajte preostalu slatku i ljutu papriku i dobro promiješajte. Dodajte sjeckane rajčice i pileći temeljac. Pustite da sve zajedno kuha oko pet do deset minuta dok se umak ne zgusne. Pred kraj kuhanja umiješajte kiselo vrhnje. Vratite kozice u tavu i sve dobro promiješajte. Po potrebi dodatno posolite i poslužite s kuhanom tjesteninom, rižom ili krumpirom uz nešto nasjeckanog svježeg peršina. Dobar tek!

Kad ga probate - nema natrag : Recept za bang bang umak koji spaja najbolje od Istoka i Zapada +1