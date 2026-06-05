Ako ste se ikada pitali zašto su piletina, junetina ili škampi u azijskim restoranima tako mekani i puni okusa, odgovor se često krije u tehnici mariniranja poznatoj kao velveting, odnosno - ”baršunastom” mariniranju. Ova metoda, uobičajena u kineskoj kuhinji, koristi se za omekšavanje i postizanje baršunasto glatke teksture mesa, ribe i morskih plodova.

Velveting je metoda mariniranja pri kojoj se meso ili plodovi mora premazuju mješavinom škroba, tekućine i ulja. Ta marinada stvara tanki zaštitni sloj koji tijekom termičke obrade pomaže mesu da zadrži vlagu, zbog čega ono ostaje mekano i sočno. Tehniku vrlo jednostavno možete primijeniti i kod kuće, a treba vam tek nekoliko osnovnih sastojaka.

Na ovaj se način mogu marinirati govedina, piletina, svinjetina, janjetina, puretina, škampi, Jakobove kapice pa i jastog i rakovi. Najvažnije je da meso ili plodovi mora budu narezani na tanke ploške ili manje komade veličine zalogaja.

Baršunasto mariniranje posebno je korisno kod nešto tvrđih komada mesa jer ih čini znatno mekšima. U mnogim azijskim kuhinjama upravo se takvi komadi koriste za stir-fry jela, gdje je važno da se namirnice brzo skuhaju, a pritom ostanu sočne.

Kako napraviti ovu marinadu kod kuće?

Potrebni sastojci:

1 do 2 žlice umaka od soje ili umaka od kamenica

nekoliko kapi sezamovog ulja

1 žlica biljnog ulja

1 do 2 žlice kukuruznog škroba

tanko narezano meso ili plodovi mora

U zdjeli pomiješajte umake i ulja, zatim dodajte meso ili plodove mora. Na kraju dodajte kukuruzni škrob i dobro promiješajte sve dok svi komadi ne budu ravnomjerno obloženi marinadom.

Marinada treba odstajati najmanje 30 minuta, a za najbolje rezultate preporučuje se ostaviti je preko noći u hladnjaku.

Prije završnog kuhanja marinirano meso ili plodove mora poželjno je kratko termički obraditi. Bijelo meso može se kratko blanširati u kipućoj vodi, a crveno meso može se kratko popržiti u vrućem ulju. Nakon toga namirnice se dovršavaju u vrućoj tavi ili woku zajedno s povrćem, umacima i drugim sastojcima.

Savršeni svinjski kotleti: Trik za sočno i mekano meso koje će svi obožavati +0