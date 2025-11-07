Ukusno, toplo i hranjivo varivo sjajan je odabir za hladniji dio godine. Ako pritom tražite jelo koje obiluje prehrambenim vlaknima i proteinima, a koje će biti gotovo u relativno kratko vremenu – ovo je pravi recept za vas.



Danas vam donosimo recept za varivo od cvjetače i leće koje se kuha u jednom loncu, a koje će biti gotovo za 30 do 40 minuta. Ako umjesto svježe cvjetače upotrijebite onu smrznutu dodatno ćete ubrzati cijeli proces.



Ovo varivo na sadrži sastojke životinjskog porijekla pa je idealan izbor za vegane i vegetarijance. Poslužuje se uz krišku domaćeg kruha, kuhanu rižu ili sezonsku salatu.

Varivo od leće i cvjetače - sastojci: 2 l povrtnog temeljca

600 g smrznute cvjetače

300 g crvene leće

250 ml biljne zamjene za mlijeko od badema

200 g svježih listića špinata

3 mrkve

3 stapke celera

2-3 češnja češnjaka

1 veći luk

1 čajna žličica mljevenog kumina

1 čajna žličica mljevenog korijandera

½ čajne žličice kurkume u prahu

sol i papar po želji

biljno ulje po želji

veganska zamjena za parmezan po želji Varivo od leće i cvjetače - priprema: U velikom loncu zagrijte nešto ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk, mrkvu i celer. Pirjajte povrće oko pet do sedam minuta dok ne omekša. Dodajte i nasjeckani češnjak i pirjajte ga oko pola minute. Začinite povrće u loncu s kuminom, korijanderom, kurkumom, te sa solju i paprom. Miješajte sve zajedno oko jednu minutu. Dodajte cvjetove cvjetače i sve dobro promiješajte. Podlijte sadržaj lonca s povrtnim temeljcem, dodajte crvenu leću koju ste prethodno isprali pod mlazom čiste vode i ocijedili te biljnu zamjenu za mlijeko. Sve dobro promiješajte i pustite da zakuha. Kad juha zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte još 20-ak minuta dok se leća i cvjetača ne skuha do kraja. Pri kraju kuhanja dodajte svježe listiće špinata i pustite da povenu. Dodatno posolite i popaprite po potrebi. Poslužite jelo toplo s prilogom po želji i s malo naribane veganske zamjene za parmezan. Dobar tek!