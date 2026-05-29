Galerija 1 1 1 1 Ovaj tjedan kuhamo ukusna jela za čiju vam pripremu ne treba puno sastojaka, suđa ni vremena. Na jelovniku će se naći zanimljiv izbor internacionalnih specijaliteta za različite ukuse.

Ponedjeljak bez mesa započinjemo povrtnim varivom s lećom koje će imati najbolji okus ako ga skuhate s domaćim temeljcem. Leću ćemo upotrijebiti i za pripremu mujaddare – aromatičnog jela uz dodatak riže i karameliziranog luka.

Jest ćemo i poširana jaja u umaku od pikantnog umaka od rajčice te hrskave popečke od sira i tikvica.

Za ljubitelje mesa tu su kremasti njoki s kobasicom i piletina pečena u pećnici s hrskavim omotačem od krušnih mrvica i parmezana.

Obožavatelji slatkih zalogaja moraju isprobati i slasni cheesecake s jagodama koji ne iziskuje termičku obradu.

Nastavite čitati tekst i pronađite u nastavku sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 1. 6. - Povrtno varivo s lećom

U ovo povrtno varivo možete staviti povrće koje imate na raspolaganju – od mrkve i celera preko kelja i špinata do paprika, patlidžana i tikvica. Povrće očistite, nasjeckajte na manje komade i pomiješajte s temeljcem te sve zajedno kuhajte oko pola sata.

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite domaće pripremljen temeljac. Najbrže ćete ga napraviti, ako upotrijebite ono kupovno – iz tetrapaka, ili koje se radi od kocke.

Utorak, 2. 6. - Jaja u čistilištu

Jaja u čistilištu ime je tradicionalnog jela s juga Italije koje se priprema od jaja i umaka od rajčice. Naziv čistilište navodno dolazi od pikantnog umaka od rajčice, koji podsjeća na plamen koji u čistilištu okružuje duše.

Za ovo jelo ne treba vam puno sastojaka ni suđa – umak se kuha s maslinovim uljem, lukom, češnjakom i začinima, a zatim se u njega dodaju jaja koja se lagano poširaju.

Srijeda, 3. 6. - Popečci od tikvica i feta sira

Popečci od tikvica i fete odličan su prilog, međuobrok ili lagana večera. Izvana su hrskavi i zlatnosmeđe boje, a iznutra mekani i puni okusa. Imamo recept!

Četvrtak, 4. 6. - Zapečeni njoki sa sušenim rajčicama

Ako volite raskošne okuse talijanske kuhinje, ovi kremasti zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica pravi su izbor. Pripremaju se u jednoj tavi, a za njihovu pripremu neće vam biti potrebno puno vremena – niti sastojaka. Kombinacija pikantne kobasice, sušenih rajčica, kremaste ricotte i mekanih njoka je fantastična.

Petak, 5. 6. - Mujaddara

Ukusno jelo može se složiti od tri glavna sastojka: riže, leće i luka. Mujaddara koja se već stoljećima priprema u zemljama Bliskog istoka najbolji je dokaz. Tako jednostavno, a tako ukusno jelo puno umamija.

Subota, 6. 6. - Cheesecake od jagoda

Jagode i torta od sira savršen su par. Donosimo vam recept za slasni cheesecake s jagodama koji se ne peče, a ako imate dobar blender, pripremiti ga možete u svega 15 minuta.

Nedjelja, 7. 6. - Piletina s parmezanom

Tražite li ideju za jednostavan ručak koji ne traži puno truda, a ni posuđa, piletina s parmezanom klasik je s kojim ne možete pogriješiti. Umjesto u dubokom ulju, ispecite ove odreske u pećnici.

