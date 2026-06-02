Ako ste obožavatelj kolača koji bude nostalgiju, ova čarobna pita od limuna osvojit će vas već na prvi zalogaj. Naizgled jednostavna smjesa tijekom pečenja čudesno se razdvaja u dva sloja – donji postaje svilenkasta krema od limuna, dok se na vrhu formira lagani, prozračni biskvit zlatne boje.
Američki klasik, poznat i kao "Magic Lemon Pie" ili "Lemon Sponge Pie", savršeno spaja osvježavajuću kiselkastu aromu limuna i ugodnu slatkoću. Idealan je za proljetne i ljetne dane, ali i za sve prilike kada želite pripremiti nešto malo drugačije. A želite li da bude još drugačija, zamijenite maslac maslinovim uljem – mediteranski štih ovoj osvježavajućoj piti odlično stoji.
Pita od limuna - sastojci:
- prhko tijesto za pitu (kupovno ili domaće)
Za nadjev
- 3 velika jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci
- 250 g kristalnog šećera
- naribana korica 2 limuna
- 60 g maslaca, otopljenog i lagano ohlađenog
- 40 g glatkog brašna
- 1/4 čajne žličice soli
- 6 žlica svježe iscijeđenog soka od limuna (90 ml)
- 360 ml punomasnog mlijeka
Pita od limuna - priprema:
- Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva.
- Lagano pobrašnite radnu površinu pa razvaljajte tijesto u krug promjera približno 30 cm. Premjestite ga u duboki kalup za pitu promjera 23 cm i pažljivo utisnite uz dno i rubove.
- Višak tijesta podvijte prema unutra kako biste dobili deblji rub te ga ukrasno oblikujte prstima ili vilicom. Kalup stavite u hladnjak dok pripremate nadjev.
- U velikoj zdjeli miksajte bjelanjke oko 1 minutu dok ne postanu pjenasti.
- Postupno dodajte 50 g šećera i nastavite miksati 4 do 5 minuta, dok ne dobijete čvrsti snijeg. Kada podignete metlice, vrhovi bi trebali ostati uspravni.
- U drugoj zdjeli pomiješajte preostalih 200 g šećera i naribanu koricu limuna. Prstima lagano utrljajte koricu u šećer kako bi se oslobodila eterična ulja i pojačala aroma.
- Dodajte otopljeni maslac i žumanjke pa kratko umutite pjenjačom da smjesa postane glatka i svijetla.
- Umiješajte brašno i sol.
- Dodajte limunov sok te dobro promiješajte. Zatim postupno ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje. Smjesa će biti vrlo rijetka, slično smjesi za palačinke.
- U smjesu nježno umiješajte snijeg od bjelanjaka.
- Nadjev ulijte u pripremljenu koru.
- Pecite 15 minuta na 190 stupnjeva, a zatim bez otvaranja pećnice smanjite temperaturu na 150 stupnjeva.
- Nastavite peći još 35 do 45 minuta, odnosno dok površina ne poprimi zlatnosmeđu boju, a sredina tek lagano podrhtava.
- Pitu izvadite iz pećnice i ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi.
- Prekrijte aluminijskom folijom i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata, a najbolje preko noći. Tako će se kremasti sloj potpuno stisnuti i rezanje će biti mnogo urednije.
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