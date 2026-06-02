Ako ste obožavatelj kolača koji bude nostalgiju, ova čarobna pita od limuna osvojit će vas već na prvi zalogaj. Naizgled jednostavna smjesa tijekom pečenja čudesno se razdvaja u dva sloja – donji postaje svilenkasta krema od limuna, dok se na vrhu formira lagani, prozračni biskvit zlatne boje.

Američki klasik, poznat i kao "Magic Lemon Pie" ili "Lemon Sponge Pie", savršeno spaja osvježavajuću kiselkastu aromu limuna i ugodnu slatkoću. Idealan je za proljetne i ljetne dane, ali i za sve prilike kada želite pripremiti nešto malo drugačije. A želite li da bude još drugačija, zamijenite maslac maslinovim uljem – mediteranski štih ovoj osvježavajućoj piti odlično stoji.

Pita od limuna - sastojci: prhko tijesto za pitu (kupovno ili domaće) Za nadjev 3 velika jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci

250 g kristalnog šećera

naribana korica 2 limuna

60 g maslaca, otopljenog i lagano ohlađenog

40 g glatkog brašna

1/4 čajne žličice soli

6 žlica svježe iscijeđenog soka od limuna (90 ml)

360 ml punomasnog mlijeka Pita od limuna - priprema: Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva. Lagano pobrašnite radnu površinu pa razvaljajte tijesto u krug promjera približno 30 cm. Premjestite ga u duboki kalup za pitu promjera 23 cm i pažljivo utisnite uz dno i rubove. Višak tijesta podvijte prema unutra kako biste dobili deblji rub te ga ukrasno oblikujte prstima ili vilicom. Kalup stavite u hladnjak dok pripremate nadjev. U velikoj zdjeli miksajte bjelanjke oko 1 minutu dok ne postanu pjenasti. Postupno dodajte 50 g šećera i nastavite miksati 4 do 5 minuta, dok ne dobijete čvrsti snijeg. Kada podignete metlice, vrhovi bi trebali ostati uspravni. U drugoj zdjeli pomiješajte preostalih 200 g šećera i naribanu koricu limuna. Prstima lagano utrljajte koricu u šećer kako bi se oslobodila eterična ulja i pojačala aroma. Dodajte otopljeni maslac i žumanjke pa kratko umutite pjenjačom da smjesa postane glatka i svijetla. Umiješajte brašno i sol. Dodajte limunov sok te dobro promiješajte. Zatim postupno ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje. Smjesa će biti vrlo rijetka, slično smjesi za palačinke. U smjesu nježno umiješajte snijeg od bjelanjaka. Nadjev ulijte u pripremljenu koru. Pecite 15 minuta na 190 stupnjeva, a zatim bez otvaranja pećnice smanjite temperaturu na 150 stupnjeva. Nastavite peći još 35 do 45 minuta, odnosno dok površina ne poprimi zlatnosmeđu boju, a sredina tek lagano podrhtava. Pitu izvadite iz pećnice i ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Prekrijte aluminijskom folijom i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata, a najbolje preko noći. Tako će se kremasti sloj potpuno stisnuti i rezanje će biti mnogo urednije.

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