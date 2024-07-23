Galerija 7 7 7 7 Do Karlobaga možete stići ako izađete s autoceste u Gospiću, nastavite prema Baškim Oštarijama pa od Oštarijskih vrata, velebitskog prijevoja tristo metara višeg od nešto sjevernijeg Vratnika, povijesnom cestom Terezijanom siđete do mora. Ili, naravno – Jadranskom magistralom, koja prolazi kroz taj gradić uzbudljive prošlosti.

O njoj svjedoče ruševine srednjovjekovnog grada i njegovih kula na uzvisini iznad mjesta, zvonik puno mlađe crkve sv. Bartolomeja s početka 18. stoljeća, koji ponosno stoji pored dvaju zidova koji više ništa ne ograđuju, kapucinski samostan s crkvom sv. Josipa, kao i nekoliko baroknih kuća u povijesnoj jezgri koja skriva čak šest "šterni" koje su stanovnicima u prošlosti osiguravale dovoljno pitke vode, ali bile su i pravi centri društvenoga života jer se na njima okupljalo čitavo mjesto.

Karlobag - 9 (Foto: Shutterstock)

Ovdje je nekada bilo ilirsko naselje Vegia ili Bigi, a u doba Rimljana nazivalo se Vegium. Na ruševinama antičkoga, Hrvati su u IX. st. podigli novo naselje, koje je u 14. stoljeću napušteno i tada je uz more sagrađeno novo utvrđeno naselje Bag. Njega su pak Turci do temelja uništili i spalili 1525. godine, a pedesetak godina kasnije ponovno ga je izgradio nadvojvoda Karlo II. Štajerski, pa je tako Bag, njemu u čast – postao Karlobag.

Nestvaran susret Velebita i mora

Karlobag je danas središte istoimene općine u koju ulazi više slikovitih mjesta uz magistralu (ili ispod nje) – Ribarica i Cesarica prema Senju, Lukovo Šugarje prema Paklenici, kao i Baške Oštarije na Velebitu. Karlobagu "pripadaju" i danas samo pusti zidovi velebitskih sela i zaselaka u kojima više nitko ne živi: Crnog Dabra, Došen Dabra, Ravnog Dabra i Konjskog.

Karlobag je samo 65 kilometara udaljen od Senja i nešto manje od 50 kilometara do Starigrada Paklenice, ali kao da je od njih puno dalje i zimi, kada taj dio magistrale tuče bura, i ljeti kada je ona krcata turistima. Ali Karlobag je uvijek blizu svome Velebitu.

Ovdje ćete svjedočiti gotovo nestvarnom susretu Velebita i mora, Like i podvelebitskog Primorja, Mediterana i kontinenta. U Karlobagu se sudaraju dvije klime, mirisi i okusi planine i mora. Određen dramatičnim vizurama, blještavim golim Pagom s jedne strane, surim Velebitom iza leđa i bistrim morem nevjerojatno intenzivne boje, Karlobag tako šutke promatra kako prolazi vrijeme i odlaze ljudi.

Karlobag - 3 (Foto: Shutterstock)

Ali Karlobag i okuplja sasvim drugačije ljude, osobenjake, zanesenjake. Bajkere koji, nije tajna, obožavaju magistralu i one koji i ljeti, pa i na moru, vole biti – blizu Velebitu. Do Baških Oštarija, naime, poznatog Kubusa i nebrojenih planinarskih staza s čudesnim pogledima dijeli vas samo kratka vožnja automobilom. Dolaze ovamo, naravno, i oni koji žele samo uživati u hladu kamenih ulica i u bistom moru brojnih uvalica od Cesarice i Ribarice prema jugu, kojih ima dovoljno da se svatko tko želi ispruži na svojoj "privatnoj plaži", barem na dan.

Uz more i u njegovima kamenim uličicama pronaći ćete slastičarnice te više kafića i restorana s morskom i kontinentalnom ponudom. Trgovine, suvenirnice, koncerti i ribarske fešte ljeti u centru Karlobaga podsjećaju na bilo koje drugo primorsko mjesto. Ali rijetko koje od njih ima toliko veličanstvenog kamenog čuvara ponad sebe.

Većina Hrvata kroz njega samo prođe na putu prema Istanbulu, a riječ je o jednom od najzanimljivijih gradova Turske +6