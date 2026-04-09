Svinjski kotleti mogu se pripremiti na različite načine - posebnu dubinu okusa imat će ako ih prethodno marinirate u slatko-pikantnoj marinadi, a potom ispečete na roštilju ili gril tavi.
Danas vam donosimo recept za svinjske kotlete marinirane u kombinaciji slasnih sastojaka: jabučnog octa, senfa, smeđeg šećera i Worcestershire umaka. Pustite da meso odstoji u marinadi barem sat vremena, a idealno bi bilo preko noći u hladnjaku.
Da biste ispekli svinjske kotlete na roštilju trebat će vam oko 15-ak minuta, ovisno o debljini samog mesa. Ispečene kotlete poslužite za ručak ili večeru s prilogom po želji, uz pire od krumpira, kuhanu rižu i/ili sezonsku salatu.
Svinjski kotleti s roštilja - sastojci:
- 4 kotleta s kostima
- 60 g Dijon senfa
- 60 g smeđeg šećera
- 40 ml soka od jabuke
- 40 ml Worcestershire umaka
- sol i papar po želji
Svinjski kotleti s roštilja - priprema:
- U posudi pomiješajte sastojke za marinadu: Dijon senf, smeđi šećer, sok od jabuke i Worcestershire umake. Posolite i poparite po želji. Uronite u marinadu svinjske kotlete s kostima. Ostavite da se meso marinira barem 60 minuta u hladnjaku, a idealno bi bilo preko noći.
- Stavite kotlete peći na vrući roštilj (ili zagrijanu gril tavu). Vrijeme pečenje ovisi o debljini mesa – pecite ga sve dok unutarnja temperatura ne dosegne 63 Celzijeva stupnja, a što možete provjeriti kuhinjskim termometrom.
- Odmorite meso oko pet minuta, a potom ga poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!
