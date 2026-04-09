Svinjski kotleti mogu se pripremiti na različite načine - posebnu dubinu okusa imat će ako ih prethodno marinirate u slatko-pikantnoj marinadi, a potom ispečete na roštilju ili gril tavi.

Danas vam donosimo recept za svinjske kotlete marinirane u kombinaciji slasnih sastojaka: jabučnog octa, senfa, smeđeg šećera i Worcestershire umaka. Pustite da meso odstoji u marinadi barem sat vremena, a idealno bi bilo preko noći u hladnjaku.

Da biste ispekli svinjske kotlete na roštilju trebat će vam oko 15-ak minuta, ovisno o debljini samog mesa. Ispečene kotlete poslužite za ručak ili večeru s prilogom po želji, uz pire od krumpira, kuhanu rižu i/ili sezonsku salatu.

Svinjski kotleti s roštilja - sastojci: 4 kotleta s kostima

60 g Dijon senfa

60 g smeđeg šećera

40 ml soka od jabuke

40 ml Worcestershire umaka

sol i papar po želji Svinjski kotleti s roštilja - priprema: U posudi pomiješajte sastojke za marinadu: Dijon senf, smeđi šećer, sok od jabuke i Worcestershire umake. Posolite i poparite po želji. Uronite u marinadu svinjske kotlete s kostima. Ostavite da se meso marinira barem 60 minuta u hladnjaku, a idealno bi bilo preko noći. Stavite kotlete peći na vrući roštilj (ili zagrijanu gril tavu). Vrijeme pečenje ovisi o debljini mesa – pecite ga sve dok unutarnja temperatura ne dosegne 63 Celzijeva stupnja, a što možete provjeriti kuhinjskim termometrom. Odmorite meso oko pet minuta, a potom ga poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!

