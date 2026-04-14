Varivo je uvijek dobra ideja, a pogotovo ono koje obiluje proteinima i prehrambenim vlaknima koji dobro zasićuju, kao što je slučaj s ovim kremastim varivom od piletine i leće.

Varivo ima kremastu teksturu zahvaljujući crvenoj leći, koja se tijekom kuhanja "raspadne" i zgusne varivo, ali i grčkom jogurtu s kojim poslužuje. Lijepu zlaćanu boju, pak, dat će joj nešto mljevene kurkume.

Ako želite slasno varivo od piletine, upotrijebite pileći zabatak, koji ima puno više okusa od prsa.

Pileće varivo s crvenom lećom - sastojci: 500 g otkoštenih pilećih zabataka

300 g suhe crvene leće

250 g grčkog jogurta

3-4 češnja češnjaka

2 l povrtnog temeljca

1 veliki luk

1 limun

1 čajna žličica mljevene kurkume

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

biljno ulje po želji

sol i papar

začinsko bilje po želji Pileće varivo s crvenom lećom - priprema: U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu ispirjajte nasjeckani luk – pirjajte ga uz povremeno miješanje oko 10 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Dodajte mu nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još jednu do dvije minute. Ubacite piletinu narezanu na manje komade i leću koju ste prethodno isprali pod mlazom obične vode. Podlijte sve zajedno povrtnim temeljcem te začinite kurkumom i mediteranskom mješavinom začina. Posolite i popaprite po želji. Kad varivo zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte sve zajedno 20-ak minuta, odnosno dok se piletina termički ne obradi do kraja, a leća ne "raspadne" i zgusne varivo. Na kraju kuhanja u varivo umiješajte grčki jogurt i sve zajedno pokapajte limunovim sokom. Poslužite uz krišku domaćeg kruha i sa začinskim biljem po želji. Dobar tek!

