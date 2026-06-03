U zemlji koja je svijetu dala visoku kuhinju, odnosno vrhunac kulinarske umjetnosti, jedan od najpopularnijih restoranskih hitova nema ni bijele stolnjake, chefa, a niti zvjezdice. Nema čak ni klasični meni. Francuski lanac Tasty Crousty izgradio je bogatstvo na kutiji bijele riže s komadićima pohane piletine prelivene umakom. Kako im je to pošlo za rukom? Gastrokritičari tvrde da je tajna u tome što je ponuda stvorena za TikTok generaciju. Lanac su krajem 2024. pokrenula braća Galo, Mamadou i Omar Diallo, a u manje od dvije godine prerastao je iz nekoliko lokala u desetke restorana diljem Francuske.

Popularnost “croustyja” toliko je narasla da ga francuski mediji nazivaju fenomenom generacije Z. Dio uspjeha leži u kombinaciji nekoliko faktora: velikoj porciji, cijeni od oko deset eura i tome što jelo dobro izgleda na društvenim mrežama. Tasty Crousty ne pokušava glumiti fini restoran - mnogi lokali rade ponajprije kutije za ponijeti, a vizualni identite brenda oslanja se na viralne videe i osjećaj sudjelovanja u trendu. Kutije riže i pržene piletine stigle su i do Zagreba, za nijansu drukčijeg naziva, a nakon početnog uzbuđenja oko otvorenja, mišljenja su podijeljena.

Tasty Crousty (Foto: Adnan Farzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, dio Hrvata je oduševljen ogromnim porcijama koje mogu nahraniti dvoje ili čak troje ljudi i sviđa im se kombinacija slanih, slatkih i pikantnih okusa, a drugi pak zamjeraju manjak nutritivnih vrijednosti.

Budući da se ni kebab ne pretvara da je dobar za srce i krvne žile, pretpostavit ćemo da nitko ne ide po fast food radi zdravlja nego radi okusa. Crousty Tasty se u Zagrebu nalazi na nekoliko lokacija koje pokrivaju različite dijelove grada: u Martićevoj kod Kvatrića, na Knežiji, Črnomercu i u Španskom. Najpopularnije jelo je Crousty Tasty (hrskava, marinirana pohana piletina u kremastom umaku od sira sa rižom, preliveno sweet-chili umakom i završeno crunchy prženim lukom), a naručuju se i varijacije sa suđukicom, junetinom, škampima i falafelom. Cijene se kreću od 8,99 eura do 13,99 eura. Hoće li Crousty Tasty zadržati popularnost u Hrvatskoj, pokazat će vrijeme.

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