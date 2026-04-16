Carbonara izaziva rasprave gdje god se pojavi – ali ono u čemu se svi Talijani slažu jest da u njoj ne smije biti vrhnja nego umak trebaju zgusnuti jaja ili žumanjci. To tradicionalno jelo od tjestenine s umakom od jaja, pecorino sira, guancialea (sušeni svinjski obraz) i papra potječe iz planinske regije Abruzzo, istočno od Rima. Tamošnji pastiri i „carbonari”, radnici koji su proizvodili drveni ugljen, trebali su zasitna, jednostavna jela od namirnica koje je lako ponijeti sa sobom. Upravo iz te kombinacije razvila se carbonara kakvu danas poznajemo.

Prije carbonare je postojala gricia , odnosno tjestenina s guancialeom, pecorinom i paprom, koju mnogi smatraju pretečom tog jela – a dodavanjem rajčice nastala je amatriciana. Tijekom desetljeća recept se mijenjao: starije verzije carbonare koristile su cijela jaja i davale rustikalniju teksturu, dok moderni pristup prednost daje žumanjcima i svilenkastom umaku.

Ključ leži u emulziji; jaja, sir i malo škrobne vode od kuhanja tjestenine stvaraju kremoznost bez ijedne kapi vrhnja. Guanciale pruža masnoću koja nosi okuse meso, pecorino daje slanost, a papar aromu.

Varijacije carbonare

Danas postoji niz varijacija na temu carbonare koje se više ili manje udaljavaju od originala. Povremeno u recept zaluta češnjak ili luk, a guanciale se zamjenjuje pancetom ili slaninom. Popularne su i povrtne interpretacije, poput carbonare s graškom, tikvicama ili gljivama, koje zadržavaju ideju umaka, ali mijenjaju bazu jela. Jedno od takvih jela je carbonara s kupusom ili pak tikvicama koja je postala hit u kuharicama s manje ugljikohidrata. Umjesto špageta dodaje se na trake narezano povrće. Jelo postaje lakše, svježije, ali i zadržava prepoznatljiv okus umaka.

Kupus umjesto tjestenine

Kupus traži drugačiji pristup od tjestenine. Sadrži puno vode, pa ga treba peći u fazama na jakoj vatri. Tako brzo ispari višak vlage, listovi se karameliraju i razviju suptilnu slatkoću. Istovremeno zadržavaju laganu čvrstoću pod zubom što podsjeća na al dente teksturu tjestenine.

Osnova jela ostaje vjerna carbonari. Guanciale (ili panceta, ako je dostupnija) polako otpušta masnoću i postaje hrskav. U zdjeli se miješaju žumanjci, pecorino i parmezan, stvarajući bogatu bazu umaka. Toplina se kontrolira pažljivo, često iznad pare, kako bi se umak zgusnuo bez zgrušavanja jaja.

Budući da nema vode od kuhanja tjestenine, koja inače pomaže povezati umak, ovdje pomaže mali trik: škrobna smjesa od škrobnog brašna. Kad se umiješa u jaja i sir, stabilizira emulziju i daje umaku potrebnu gustoću. Rezultat je gladak i sjajan umak, dovoljno gust da se primi za svaki list kupusa.

Kupus alla carbonara - sastojci: 6 žlica (90 ml) vode

1 žličica škrobnog brašna

1 žlica (15 ml) ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1/4 šalice na kockice narezanog guancialea, pancete ili slanine (oko 42 g)

680 g zelenog kupusa (oko 1 manja glavica), očišćenog i narezanog na tanke, duge trake (oko 8 šalica)

1 cijelo jaje + 3 žumanjka

28 g sitno ribanog pecorino romano sira (oko 1/3 šalice), plus dodatno za posluživanje

28 g sitno ribanog parmezana (oko 1/3 šalice), plus dodatno za posluživanje

1/2 žličice svježe mljevenog crnog papra, plus dodatno za posluživanje Kupus alla carbonara - priprema: U manjoj zdjeli pomiješajte vodu i kukuruzni škrob dok ne dobijete glatku smjesu. Prebacite u srednje veliki lonac i kuhajte na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne u prozirni gel, oko 1 minute. Maknite s vatre, vratite u zdjelicu i ostavite sa strane. Obrišite lonac. U istom loncu zakuhajte oko 2,5 cm vode na srednje jakoj vatri, zatim smanjite temperaturu da lagano krčka. U velikoj tavi pomiješajte guanciale (ili pancetu/slaninu) i maslinovo ulje te pecite na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok se masnoća ne otopi, a meso ne postane hrskavo, oko 7 minuta. Pojačajte vatru na jako. Dodajte polovicu kupusa i stalno miješajte dok lagano ne omekša i smanji volumen, ali bez jačeg tamnjenja, 1 do 2 minute. Postupno dodajte ostatak kupusa i nastavite miješati dok sav kupus ne omekša, ostane lagano čvrst pod zubom i blago se zapeče, ukupno 5 do 6 minuta. Maknite s vatre i ostavite da se kratko ohladi, oko 1 minute. U velikoj metalnoj zdjeli otpornoj na toplinu umutite jaje, žumanjke, pecorino, parmezan i papar dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte škrobni gel dok se ne stvori gusta pasta. Dodajte kupus i dobro promiješajte da se sve obloži umakom. Zdjelu stavite iznad lonca s lagano kipućom vodom (pazite da dno ne dodiruje vodu) i brzo miješajte hvataljkama dok se umak ne zgusne i ne postane kremast i svilenkast te lijepo obavije kupus. Maknite s vatre, po potrebi posolite i raspodijelite u dvije zdjele. Poslužite odmah uz dodatni sir i svježe mljeveni papar.

