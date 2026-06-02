Far Breton tradicionalni je desert iz Bretanje, slikovite regije na krajnjem zapadu Francuske. Riječ je o jednostavnom kolaču koji se nalazi negdje između zapečenog pudinga, clafoutisa i gustih palačinki, a stoljećima je bio omiljena slastica bretonskih obitelji.

Naziv far dolazi od latinske riječi far ili farrum, koja označava pšenicu odnosno žitarice. U početku je to bilo vrlo jednostavno jelo pripremano od brašna, mlijeka i jaja, sastojaka koji su bili dostupni gotovo svima.

U tradicionalnoj verziji Far Breton priprema se od jaja, mlijeka, brašna, šećera i maslaca, a karakterističan su dodatak suhe šljive. One se prije pečenja najčešće namaču u vodi, čaju ili alkoholu kako bi omekšale. Nakon pečenja kolač dobiva zlaćanu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana, kremasta i pomalo nalik pečenoj kremi.

S vremenom su se pojavile brojne interpretacije ovog klasika. Suhe šljive često zamjenjuju trešnje, višnje, kruške ili drugo sezonsko voće, a u nekim se receptima dodaje i malo ruma. Posebno su popularne ljetne verzije s tamnim trešnjama koje se odlično slažu s nježnom teksturom kolača. Može se poslužiti topao, mlak ili potpuno ohlađen, a upravo je njegova pristupačnost razlog zbog kojeg je preživio stoljeća.