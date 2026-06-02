Far Breton tradicionalni je desert iz Bretanje, slikovite regije na krajnjem zapadu Francuske. Riječ je o jednostavnom kolaču koji se nalazi negdje između zapečenog pudinga, clafoutisa i gustih palačinki, a stoljećima je bio omiljena slastica bretonskih obitelji.
Naziv far dolazi od latinske riječi far ili farrum, koja označava pšenicu odnosno žitarice. U početku je to bilo vrlo jednostavno jelo pripremano od brašna, mlijeka i jaja, sastojaka koji su bili dostupni gotovo svima.
U tradicionalnoj verziji Far Breton priprema se od jaja, mlijeka, brašna, šećera i maslaca, a karakterističan su dodatak suhe šljive. One se prije pečenja najčešće namaču u vodi, čaju ili alkoholu kako bi omekšale. Nakon pečenja kolač dobiva zlaćanu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana, kremasta i pomalo nalik pečenoj kremi.
S vremenom su se pojavile brojne interpretacije ovog klasika. Suhe šljive često zamjenjuju trešnje, višnje, kruške ili drugo sezonsko voće, a u nekim se receptima dodaje i malo ruma. Posebno su popularne ljetne verzije s tamnim trešnjama koje se odlično slažu s nježnom teksturom kolača. Može se poslužiti topao, mlak ili potpuno ohlađen, a upravo je njegova pristupačnost razlog zbog kojeg je preživio stoljeća.
Far Breton - sastojci:
- 300 g trešanja ili višanja bez koštica
- 4 jaja
- 125 g šećera
- 125 g glatkog brašna
- prstohvat soli
- 50 g maslaca, otopljenog
- 50 ml hladnog mlijeka
- 25 ml tamnog ruma
Far Breton - priprema
- Zagrijte pećnicu na 200 °C (180 °C s ventilatorom). Lagano namastite vatrostalnu posudu zapremnine oko 1 litre. Trešnje rasporedite po dnu pripremljene posude.
- U zdjeli pjenjačom umutite jaja i šećer dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Prosijte brašno i sol pa dobro promiješajte da dobijete glatku smjesu bez grudica. Dodajte otopljeni maslac, mlijeko i rum te ponovno miješajte dok smjesa ne postane glatka i blago sjajna.
- Prelijte smjesu preko trešanja i stavite u pećnicu. Pecite 10 minuta, zatim smanjite temperaturu na 170 °C (150 °C s ventilatorom) i nastavite peći još 20 minuta, odnosno dok se smjesa ne stisne, a površina ne poprimi zlatnu boju. Izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu.
- Poslužite uz tučeno ili slatko vrhnje, po želji.