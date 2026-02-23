Galerija 1 1 1 1 Ovoga tjedna u potrazi smo za comfort foodom, odnosno jelima koje hrane tijelo i dušu. Riječ je o obrocima koja su prožeta nostalgijom, podsjećaju na djetinjstvo ili jednostavno pružaju osjećaj ugode tijekom konzumiranja. U ovoj kategoriji može se naći sve od juha i variva do mesa u kremastim umacima.

Svaka država svijeta ima svoje predstavnike comfort fooda, a mi ovoga tjedna izdvajamo neke favorite. Isprobajte njoke s tri vrste sira koje oponašaju okusni profil talijanskih lazanja, ali se pripremaju s manje muke i u kraćem vremenskom periodu.

Uživajte i u slasnom lososu u kremastom umaku, pohanim odrescima od svinjetine zapečene sa sirom ili pak jednostavnoj kombinaciji kuhanog krumpira, kelja i kobasica.

Grünkohl und pinkel (Foto: Midjourney)

Za ljubitelje slatkog tu je sočan biskvit od ananasa, sljubljen s kokosom i nasjeckanim orasima.

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam “utješnih” recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 23.2. – Hrskavi popečci od sira i kukuruza

Da biste napravili ovo fino jelo treba vam tek nekoliko osnovnih namirnica, jedna tava i 15 minuta vremena. Ovi popčeci jako su hrskavi izvana, a mekani i sočni iznutra – kombinacija slatkastog kukuruza, oštrog topljenog cheddara i svježeg kopra daje mu idealnu ravnotežu okusa.

Utorak, 24.2. - Kelj s krumpirom i kobasicama

Grünkohl und pinkel je popularno jelo njemačke kuhinje - riječ je o kombinaciji slasnog kelja i kobasica, a koja se obično servira uz kuhani krumpir. Želite li se malo poigrati začinima, u kelj dodajte nešto mažurana i tako produbite okus ovog jela.

Zapečeni njoki s tri vrste sira (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 25.2. - Meksičke mazalice

Smash burger taco je kombinaciju dvaju popularnih jela – smash burgera odnosno kuglice mljevene junetine koja se snažno pritisne o vruću površinu za pečenje i meksičkih tacosa – odnosno mekane i hrskave tortilje punjene salsom i nadjevima po želji. Napravite ovaj ukusni kulinarski hibrid po ovom receptu.

Četvrtak, 26.2. - Njoki s tri vrste sira

Ako uživate u okusu lazanja, ali nemate vremena za dugotrajnu pripremu tog klasičnog talijanskog jela, ovi njoki s tri vrste sira sjajan su izbor. Oponašaju okusni profil lazanja, ali su mnogo jednostavniji za pripremu. Štoviše, mogu se napraviti u jednoj tavi.

Petak, 27.2. - Losos u kremastom umaku

Losos je savršena ideja za petak. Recept koji vam danas predlažemo je svojevrsna verzija Marry me recepata koji već neko vrijeme vladaju internetom. Riječ je o dobro začinjenoj ribi u kremastom umaku na bazi vrhnja za kuhanje, sušenih rajčica, parmezana.

"Udaj se za mene" losos (Foto: Getty Images)

Subota, 28.2. - Kolač s ananasom, kokosom i orasima

Kolač cajun sastoji se od sočnog biskvita koji se nakon pečenja dodatno "vlaži" preljevom na bazi mlijeka, kokosa i oraha.

Kolač dobiva svoju originalnu sočnost od ananasa i tekućine u kojoj se ananas čuva u konzervama. Dok se biskvit peče u pećnici, napravite preljev koji će mu podariti dodatnu slast i okus.

Nedjelja, 1.3. - Svinjetina parmigiana

Parmigiana di melanzane je tradicionalno talijansko jelo sastavljeno od prženog patlidžana zapečenog u pećnici s umakom od rajčice i sirom. Parmigiana u imenu zapravo se odnosi na termičku obradu namirnice sa sirom parmezanom.

Ovo slasno jelo ima mnoge varijacije, a sir i umak od rajčice možete staviti i preko pohanog mesa. Mi vam danas predlažemo svinjetinu parmigiana – točnije pohane komade slasnih otkoštenih kotleta s umakom od rajčice i zapečenih s parmezanom.

7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja +1