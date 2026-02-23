Galerija 1 1 1 1 Ovoga tjedna u potrazi smo za comfort foodom, odnosno jelima koje hrane tijelo i dušu. Riječ je o obrocima koja su prožeta nostalgijom, podsjećaju na djetinjstvo ili jednostavno pružaju osjećaj ugode tijekom konzumiranja. U ovoj kategoriji može se naći sve od juha i variva do mesa u kremastim umacima.
Svaka država svijeta ima svoje predstavnike comfort fooda, a mi ovoga tjedna izdvajamo neke favorite. Isprobajte njoke s tri vrste sira koje oponašaju okusni profil talijanskih lazanja, ali se pripremaju s manje muke i u kraćem vremenskom periodu.
Uživajte i u slasnom lososu u kremastom umaku, pohanim odrescima od svinjetine zapečene sa sirom ili pak jednostavnoj kombinaciji kuhanog krumpira, kelja i kobasica.
Grünkohl und pinkel (Foto: Midjourney)
Za ljubitelje slatkog tu je sočan biskvit od ananasa, sljubljen s kokosom i nasjeckanim orasima.
Nastavite čitati tekst i pronađite sedam “utješnih” recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.
Ponedjeljak, 23.2. – Hrskavi popečci od sira i kukuruza
Da biste napravili ovo fino jelo treba vam tek nekoliko osnovnih namirnica, jedna tava i 15 minuta vremena. Ovi popčeci jako su hrskavi izvana, a mekani i sočni iznutra – kombinacija slatkastog kukuruza, oštrog topljenog cheddara i svježeg kopra daje mu idealnu ravnotežu okusa.
Utorak, 24.2. - Kelj s krumpirom i kobasicama
Grünkohl und pinkel je popularno jelo njemačke kuhinje - riječ je o kombinaciji slasnog kelja i kobasica, a koja se obično servira uz kuhani krumpir. Želite li se malo poigrati začinima, u kelj dodajte nešto mažurana i tako produbite okus ovog jela.
Zapečeni njoki s tri vrste sira (Foto: Shutterstock)
Srijeda, 25.2. - Meksičke mazalice
Smash burger taco je kombinaciju dvaju popularnih jela – smash burgera odnosno kuglice mljevene junetine koja se snažno pritisne o vruću površinu za pečenje i meksičkih tacosa – odnosno mekane i hrskave tortilje punjene salsom i nadjevima po želji. Napravite ovaj ukusni kulinarski hibrid po ovom receptu.
Četvrtak, 26.2. - Njoki s tri vrste sira
Ako uživate u okusu lazanja, ali nemate vremena za dugotrajnu pripremu tog klasičnog talijanskog jela, ovi njoki s tri vrste sira sjajan su izbor. Oponašaju okusni profil lazanja, ali su mnogo jednostavniji za pripremu. Štoviše, mogu se napraviti u jednoj tavi.
Petak, 27.2. - Losos u kremastom umaku
Losos je savršena ideja za petak. Recept koji vam danas predlažemo je svojevrsna verzija Marry me recepata koji već neko vrijeme vladaju internetom. Riječ je o dobro začinjenoj ribi u kremastom umaku na bazi vrhnja za kuhanje, sušenih rajčica, parmezana.
"Udaj se za mene" losos (Foto: Getty Images)
Subota, 28.2. - Kolač s ananasom, kokosom i orasima
Kolač cajun sastoji se od sočnog biskvita koji se nakon pečenja dodatno "vlaži" preljevom na bazi mlijeka, kokosa i oraha.
Kolač dobiva svoju originalnu sočnost od ananasa i tekućine u kojoj se ananas čuva u konzervama. Dok se biskvit peče u pećnici, napravite preljev koji će mu podariti dodatnu slast i okus.
Nedjelja, 1.3. - Svinjetina parmigiana
Parmigiana di melanzane je tradicionalno talijansko jelo sastavljeno od prženog patlidžana zapečenog u pećnici s umakom od rajčice i sirom. Parmigiana u imenu zapravo se odnosi na termičku obradu namirnice sa sirom parmezanom.
Ovo slasno jelo ima mnoge varijacije, a sir i umak od rajčice možete staviti i preko pohanog mesa. Mi vam danas predlažemo svinjetinu parmigiana – točnije pohane komade slasnih otkoštenih kotleta s umakom od rajčice i zapečenih s parmezanom.
