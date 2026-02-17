Postoje jela koja su toliko ukusna da na prvom zalogaju već žalite što niste skuhali više. Losos "udaj se za mene" očito je varijacija viralnog recepta "Marry Me Chicken" i definitivno je jedno od tih jela kojih ćete uvijek htjeti više - koliko god da ste pojeli.

Ovdje je sve u ravnoteži: nježna tekstura lososa, slatkasto-slani intenzitet sušenih rajčica i baršunasta punoća vrhnja koja sve povezuje u neodoljivu cjelinu. Najbolje od svega je da je jelo gotovo za samo 30 minuta. Savršeno je za svečanu ili običnu brzu večeru usred radnog tjedna.

Losos "udaj se za mene" - sastojci: Za losos 1 čajna žličica soli

1 čajna žličica smeđeg šećera

1 čajna žličica češnjaka u prahu

¾ čajne žličice mješavine talijanskih začina

½ čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

4 (110 g) fileta lososa

2 žlice ekstradjevičanskog maslinova ulja Za umak 2 žlice ekstradjevičanskog maslinova ulja

3 češnja češnjaka, nasjeckana

240 ml vrhnja za kuhanje

120 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

1 kocka pilećeg ili povrtnog temeljca

75 g svježe naribanog parmezana, plus za posluživanje

180 g sušenih rajčica, grubo nasjeckanih

¾ čajne žličice mješavine talijanskih začina

½ čajne žličice pahuljica crvene paprike, po želji

sol, po ukusu

¼ šake tanko narezanih svježih listova bosiljka

kuhana tjestenina ili pire-krumpir, za posluživanje, po želji Losos "udaj se za mene" - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Rešetku postavite na srednju policu. U maloj zdjeli pomiješajte sol, šećer, češnjak u prahu, talijanske začine i papar. Stavite losos na lim za pečenje, kožom prema dolje. Premažite losos maslinovim uljem, a zatim u njega utrljajte mješavinu začina da bude sasvim obložen. Pecite 12 do 15 minuta (ovisno o debljini) ili dok se riba lako ne razdvaja vilicom. Dok se losos peče, pripremite umak. Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i kratko ga pržite, oko 30 sekundi. Umiješajte vrhnje za kuhanje, temeljac, kocku, 50 g parmezana, sušene rajčice, talijanske začine i pahuljice crvene paprike. Pustite da se lagano krčka i kuhajte, povremeno miješajući, dok se ne zgusne. Maknite s vatre i posolite po ukusu. Skinite kožu s lososa i stavite file lososa u umak. Pospite bosiljkom, preostalim parmezanom i po želji s još pahuljica crvene paprike. Poslužite s tjesteninom ili pire-krumpirom, po želji.

