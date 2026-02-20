Kremast, nježan i nevjerojatno jednostavan za pripremu – ovaj kolač s kremom od vanilije i keksima idealan je izbor kada želite pripremiti nešto slatko, ali bez uključivanja pećnice. Slojevi fine, baršunaste kreme, omekšalih keksa i laganog šlaga savršeno se stapaju u desert koji izgleda elegantno, a priprema se bez puno truda.
Ovo je onaj tip kolača koji uspijeva svaki put i koji vole sve generacije. Odličan je za obiteljska okupljanja, blagdane ili kada vam treba brz, ali efektan desert za goste. Nakon nekoliko sati hlađenja postaje savršeno kompaktan, lako se reže i izgleda - mljac.
Kolač s keksima i kremom od vanilije - sastojci:
Za podlogu
- 300 g mljevenog keksa (petit beurre ili plazma)
- 120 g otopljenog maslaca
- 100 ml mlijeka
Za kremu
- 2 pudinga od vanilije
- 800 ml mlijeka
- 6 žlica šećera
- 200 g maslaca (sobne temperature)
- 100 g šećera u prahu
Za srednji sloj
- 200 g keksa (kratko umočenih u mlijeko)
Za gornji sloj
- 200 ml slatkog vrhnja za šlag
- 2 žlice šećera u prahu
- 100 g ribane čokolade, za posipanje
Kolač s keksima i kremom od vanilije - priprema:
- Pomiješajte mljeveni keks, otopljeni maslac i mlijeko.
- Smjesu utisnite u kalup (cca 20x30 cm).
- Stavite u hladnjak 20 minuta da se stegne.
- Skuhajte puding u 800 ml mlijeka sa šećerom.
- Ostavite da se potpuno ohladi (prekrijte prozirnom folijom).
- Maslac i šećer u prahu izmiksajte pjenasto. Umiješajte ohlađeni puding u maslac dok ne dobijete glatku kremu.
- Slaganje
- Na podlogu stavite polovicu kreme. Posložite red keksa kratko umočenih u mlijeko. Preko toga rasporedite ostatak kreme. Poravnajte.
- Istucite slatko vrhnje sa šećerom. Premažite kolač. Pospite ribanom čokoladom.
- Ostavite u hladnjaku najmanje 4 sata (najbolje preko noći).
