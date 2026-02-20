Kremast, nježan i nevjerojatno jednostavan za pripremu – ovaj kolač s kremom od vanilije i keksima idealan je izbor kada želite pripremiti nešto slatko, ali bez uključivanja pećnice. Slojevi fine, baršunaste kreme, omekšalih keksa i laganog šlaga savršeno se stapaju u desert koji izgleda elegantno, a priprema se bez puno truda.

Ovo je onaj tip kolača koji uspijeva svaki put i koji vole sve generacije. Odličan je za obiteljska okupljanja, blagdane ili kada vam treba brz, ali efektan desert za goste. Nakon nekoliko sati hlađenja postaje savršeno kompaktan, lako se reže i izgleda - mljac.

Kolač s keksima i kremom od vanilije - sastojci: Za podlogu 300 g mljevenog keksa (petit beurre ili plazma)

120 g otopljenog maslaca

100 ml mlijeka Za kremu 2 pudinga od vanilije

800 ml mlijeka

6 žlica šećera

200 g maslaca (sobne temperature)

100 g šećera u prahu Za srednji sloj 200 g keksa (kratko umočenih u mlijeko) Za gornji sloj 200 ml slatkog vrhnja za šlag

2 žlice šećera u prahu

100 g ribane čokolade, za posipanje Kolač s keksima i kremom od vanilije - priprema: Podloga Pomiješajte mljeveni keks, otopljeni maslac i mlijeko. Smjesu utisnite u kalup (cca 20x30 cm). Stavite u hladnjak 20 minuta da se stegne. Krema Skuhajte puding u 800 ml mlijeka sa šećerom. Ostavite da se potpuno ohladi (prekrijte prozirnom folijom). Maslac i šećer u prahu izmiksajte pjenasto. Umiješajte ohlađeni puding u maslac dok ne dobijete glatku kremu. Slaganje Na podlogu stavite polovicu kreme. Posložite red keksa kratko umočenih u mlijeko. Preko toga rasporedite ostatak kreme. Poravnajte. Završni sloj Istucite slatko vrhnje sa šećerom. Premažite kolač. Pospite ribanom čokoladom. Ostavite u hladnjaku najmanje 4 sata (najbolje preko noći).

