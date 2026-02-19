Galerija 0 0 0 0 U srcu libijske Sahare, daleko od urbanih centara i turističkih ruta, uzdiže se impresivni prirodni kameni luk poznat kao Forzhaga Arch. Ova fascinantna geološka formacija, koju su vjetar i erozija oblikovali tisućama godina, predstavlja jedan od skrivenih dragulja ove pustinje.

I to doslovno jer Forzhaga Arch nije klasična turistička atrakcija. Ne postoje uređene pristupne ceste, informativne ploče ili organizirane masovne ture koje će vas dovesti do ovoj luka usred pustinje.

Iskustvo je ipak dostupno tek iskusnim putnicima i avanturistima u pratnji lokalnih vodiča. Upravo ta izoliranost i nepristupačnost daju mu poseban šarm.

Forzhaga Arch izdiže se iznad pustinjskog pejzaža i stvara dramatičan kontrast između zlatnog pijeska i tamnijih stijena. U vrijeme zalaska sunca, prizor postaje spektakularan jer sunčeve zrake prolaze kroz otvor i stvaraju čarobnu igru svjetla i sjene.

Osim estetske vrijednosti, Forzhaga Arch ima i veliku geološku važnost. Ovakve formacije pomažu znanstvenicima u proučavanju klimatskih promjena i procesa erozije u pustinjskim područjima.

