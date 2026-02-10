Taco je meksičko jelo koje se sastoji od mekane ili hrskave tortilje punjene različitim nadjevima poput mesa, povrća, salse i umaka. Jede se rukama i poznat je kao jedno od najpopularnijih street food jela na svijetu. Smash burger je pak vrsta hamburgera kod kojeg se kuglica mljevene govedine snažno pritisne na vrlo vruću površinu za pečenje. Time se stvara tanka pljeskavica s intenzivno zapečenom, hrskavom koricom i izrazito sočnom unutrašnjošću, što smash burger čini drugačijim od klasičnog burgera. A kada se spoje oba jela nastaje smash burger tacos koji spaja meso s tortiljom, uz klasične dodatke poput umaka, zelene salate i kiselih krastavaca.

Osnovna ideja smash burger tacosa leži u tehnici pripreme. Kuglica mljevene govedine stavlja se na jako zagrijanu ravnu ploču ili tavu, preko nje se položi tortilja, a zatim se sve snažno pritisne. Na zapečeno meso dodaje se sir koji se lijepo topi. Za dobar rezultat ključan je odabir mesa. Najčešće se preporučuje mljevena govedina koja ima nešto masnoće koja će dati sočnost i pomoći u stvaranju hrskave korice. Idealna količina mesa po tortilji je oko 70 grama – dovoljno da pokrije većinu površine, ali da totilja i dalje ostane savitljiva.

Smash burger taco - sastojci: 450 g mljevene junetine (omjer masnoće 80/20)

1 žličica krupne soli

svježe mljeveni crni papar

6 pšeničnih tortilja promjera oko 15 cm

6 ploški topivog sira Burger umak : 120 ml majoneze

1 žličica mljevene paprike

½ žličice luka u prahu

½ žličice češnjaka u prahu

1 žličica senfa

2 žlice sitno sjeckanih krastavaca

1 žlica tekućine od kiselih krastavaca

svježe mljeveni crni papar

¼ čajne žličice Worcestershire umaka Za posluživanje: zelena salata

luk

kiseli krastavaci Smash burger taco - priprema: U zdjeli pomiješajte sve sastojke za umak i pjenjačom ih dobro sjedinite. Umak stavite u hladnjak do upotrebe – može se pripremiti i do tri dana unaprijed. U manjoj zdjeli pomiješajte sol i papar pa tom mješavinom ravnomjerno začinite mljeveno meso. Meso podijelite na kuglice od otprilike 70 g. Kuglice složite na tanjur i stavite u hladnjak dok se ploča za pečenje ili tava ne zagrije. Zagrijte ravnu ploču ili tešku tavu na vrlo jakoj vatri, bez dodavanja ulja. Površina mora biti izuzetno vruća – to je ključno za stvaranje hrskave korice. Na vruću površinu stavite kuglicu mesa, a na nju odmah položite tortilju. Snažno pritisnite tortilju manjim teškim loncem, tavom ili nekim drugim alatom kako biste meso spljoštili u što tanji sloj. Pecite 1 minutu, zatim još jednom lagano pritisnite kako bi se masnoća ravnomjerno rasporedila i rubovi bolje zapekli. Nastavite peći još 2 do 3 minute bez pomicanja. Lopaticom provjerite je li meso lijepo zapečeno i hrskavo. Ako jest, okrenite taco na stranu s tortiljom i pecite još oko 2 minute kako bi i ona postala zlatna i hrskava. Na meso stavite sir i pustite da se otopi. Maknite s vatre, dodajte burger umak i željene dodatke te poslužite odmah.

