Sočan kolač koji se radi od šačice sastojaka iz hladnjaka i smočnice specijalitet je na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Diljem Louisiane priprema se jednostavan, a tako ukusan desert koji nazivaju kolač cajun.

Kolač cajun sastoji se od sočnog biskvita koji se nakon pečenja dodatno "vlaži" preljevom na bazi mlijeka, kokosa i oraha.

Kolač dobiva svoju originalnu sočnost od ananasa i tekućine u kojoj se ananas čuva u konzervama. Dok se biskvit peče u pećnici, napravite preljev koji će mu podariti dodatnu slast i okus.

U originalnom receptu koriste se pekan orasi, no ako ih ne možete pronaći, možete upotrijebiti i naše "obične" orahe.

Kolač cajun - sastojci: Za biskvit: 550 konzerviranog ananasa u soku

375 g glatkog brašna

300 g bijelog šećera

2 jaja

2 čajne žličice sode bikarbone

prstohvat soli

biljno ulje za podmazivanje Za preljev: 160 ml kondenziranog nezaslađenog mlijeka

150 g bijelog šećera

130 g kokosovih listića

120 g nasjeckanih oraha

115 g maslaca Kolač cajun - priprema: Napravite biskvit: u većoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, sodu bikarbonu i sol. Dodajte nasjeckani ananas iz konzerve zajedno s tekućinom i sve dobro promiješajte. U zdjelu ubacite i jaja i nastavite ručno miješati. Tako pripremljenu smjesu prebacite u namašćeni kalup za pečenje i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 30 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Dok se kolač peče, u manjem loncu pomiješajte kondenzirano mlijeko, šećer i maslac i sve zagrijte na štednjaku oko dvije minute, dok se sastojci ne povežu. Maknite umak s vatre pa u njega dodajte listiće kokosa i nasjeckane orahe. Kada je biskvit pečen, izvadite ga iz pećnice, izbockajte ga drvenim štapićem za ražnjiće ili čačkalicom pa preko površine pravilno prelijte topao kokosov preljev. Ostavite da se preljev upije u kolač i ohladi. Servirajte ga uz šalicu omiljenog napitka. Dobar tek!

