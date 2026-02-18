Sočan kolač koji se radi od šačice sastojaka iz hladnjaka i smočnice specijalitet je na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Diljem Louisiane priprema se jednostavan, a tako ukusan desert koji nazivaju kolač cajun.
Kolač cajun sastoji se od sočnog biskvita koji se nakon pečenja dodatno "vlaži" preljevom na bazi mlijeka, kokosa i oraha.
Kolač dobiva svoju originalnu sočnost od ananasa i tekućine u kojoj se ananas čuva u konzervama. Dok se biskvit peče u pećnici, napravite preljev koji će mu podariti dodatnu slast i okus.
U originalnom receptu koriste se pekan orasi, no ako ih ne možete pronaći, možete upotrijebiti i naše "obične" orahe.
Kolač cajun - sastojci:
Za biskvit:
- 550 konzerviranog ananasa u soku
- 375 g glatkog brašna
- 300 g bijelog šećera
- 2 jaja
- 2 čajne žličice sode bikarbone
- prstohvat soli
- biljno ulje za podmazivanje
Za preljev:
- 160 ml kondenziranog nezaslađenog mlijeka
- 150 g bijelog šećera
- 130 g kokosovih listića
- 120 g nasjeckanih oraha
- 115 g maslaca
Kolač cajun - priprema:
- Napravite biskvit: u većoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, sodu bikarbonu i sol. Dodajte nasjeckani ananas iz konzerve zajedno s tekućinom i sve dobro promiješajte. U zdjelu ubacite i jaja i nastavite ručno miješati.
- Tako pripremljenu smjesu prebacite u namašćeni kalup za pečenje i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 30 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja.
- Dok se kolač peče, u manjem loncu pomiješajte kondenzirano mlijeko, šećer i maslac i sve zagrijte na štednjaku oko dvije minute, dok se sastojci ne povežu. Maknite umak s vatre pa u njega dodajte listiće kokosa i nasjeckane orahe.
- Kada je biskvit pečen, izvadite ga iz pećnice, izbockajte ga drvenim štapićem za ražnjiće ili čačkalicom pa preko površine pravilno prelijte topao kokosov preljev. Ostavite da se preljev upije u kolač i ohladi. Servirajte ga uz šalicu omiljenog napitka. Dobar tek!
