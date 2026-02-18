Ako uživate u okusu lazanja, ali nemate vremena za dugotrajnu pripremu tog klasičnog talijanskog jela, ovi njoki s tri vrste sira sjajan su izbor. Oponašaju okusni profil lazanja, ali su mnogo jednostavniji za pripremu. Štoviše, mogu se napraviti u jednoj tavi.

Za pripremu ovog jela upotrijebite veću tavu od lijevanog željeza ili drugog sličnog materijala koji možete staviti na štednjak, ali i u pećnicu i tako ubrzajte cijeli proces. Ako želite dodatno uštedjeti na vremenu, poslužite se već gotovim njokima.

Povrće propirjajte u tavi, pomiješajte sa sjeckanim rajčicama i njokima, prekrijte s tri vrste sira – mozzarellom, ricottom i parmezanom – i zapecite sve zajedno u pećnici.

Zapečeni njoki s tri vrste sira - sastojci: 800 g sjeckanih rajčica iz konzerve

500 g kupovnih njoka

250 g ricotte

100 g naribane mozzarelle

50 g naribanog parmezana

2 žlice koncentrata rajčice

2-3 češnja češnjaka

1 luk

1 patlidžan

1 čajna žličica sušenog bosiljka

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Zapečeni njoki s tri vrste sira - priprema: U većoj tavi od lijevanog željeza zagrijte biljno ulje pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk i patlidžan narezan na kocke. Začinite sa solju, paprom i sušenim bosiljkom. Pirjajte uz povremeno miješanje oko 10 minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte i nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko jedne minute. U tavu dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i kuhajte oko dvije minute. Zatim sadržaj tave podlijte sjeckanom rajčicom. Ubacite i kupovne njoke i dobro ih promiješajte. Uklonite tavu sa štednjaka. Rasporedite ricottu po vrhnju njoka. Sve pospite mozzarellom i parmezanom i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko pola sata, odnosno dok se sir ne rastopi i zapeče. Poslužite sa salatom po želji. Dobar tek!

