Ako uživate u okusu lazanja, ali nemate vremena za dugotrajnu pripremu tog klasičnog talijanskog jela, ovi njoki s tri vrste sira sjajan su izbor. Oponašaju okusni profil lazanja, ali su mnogo jednostavniji za pripremu. Štoviše, mogu se napraviti u jednoj tavi.
Za pripremu ovog jela upotrijebite veću tavu od lijevanog željeza ili drugog sličnog materijala koji možete staviti na štednjak, ali i u pećnicu i tako ubrzajte cijeli proces. Ako želite dodatno uštedjeti na vremenu, poslužite se već gotovim njokima.
Povrće propirjajte u tavi, pomiješajte sa sjeckanim rajčicama i njokima, prekrijte s tri vrste sira – mozzarellom, ricottom i parmezanom – i zapecite sve zajedno u pećnici.
Zapečeni njoki s tri vrste sira - sastojci:
- 800 g sjeckanih rajčica iz konzerve
- 500 g kupovnih njoka
- 250 g ricotte
- 100 g naribane mozzarelle
- 50 g naribanog parmezana
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 luk
- 1 patlidžan
- 1 čajna žličica sušenog bosiljka
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Zapečeni njoki s tri vrste sira - priprema:
- U većoj tavi od lijevanog željeza zagrijte biljno ulje pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk i patlidžan narezan na kocke. Začinite sa solju, paprom i sušenim bosiljkom. Pirjajte uz povremeno miješanje oko 10 minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte i nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko jedne minute.
- U tavu dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i kuhajte oko dvije minute. Zatim sadržaj tave podlijte sjeckanom rajčicom. Ubacite i kupovne njoke i dobro ih promiješajte. Uklonite tavu sa štednjaka.
- Rasporedite ricottu po vrhnju njoka. Sve pospite mozzarellom i parmezanom i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko pola sata, odnosno dok se sir ne rastopi i zapeče. Poslužite sa salatom po želji. Dobar tek!
