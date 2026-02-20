Galerija 0 0 0 0 U zemlji u kojoj ljetne temperature redovito prelaze 40 stupnjeva Celzija, boravak na otvorenom tijekom dana uglavnom se izbjegava. Katar je već poznat po klimatiziranim stadionima, trgovačkim centrima i čak rashlađenim parkovima, no na otoku Gewan u Dohi taj je koncept podignut na novu razinu - stvaranjem klimatizirane šume na otvorenom. Riječ je o projektu nazvanom Crystal Walk, 450 metara dugoj promenadi smještenoj duž središta umjetnog otoka Gewan, koji je dio kompleksa The Pearl. Iako je šetnica otvorena, njezina se temperatura održava između 21 i 23 stupnja Celzija tijekom cijele godine.

Kako funkcionira klimatizirana šuma?

Crystal Walk prekriven je konstrukcijom nalik krošnjama drveća. Te strukture imaju dvostruku funkciju: pružaju hlad od izravnog sunčevog zračenja i istodobno pomažu zadržati rashlađeni zrak koji se širi i raspoeđuje kroz ventilacijske otvore u podu. Drugim riječima, hladni zrak ne raspršuje se u atmosferu, nego ostaje zarobljen ispod nadstrešnice, stvarajući mikroklimu pogodnu za boravak i šetnju čak i usred ljeta.

Prostor dodatno naglašavaju umjetne grane prekrivene s oko 10 tona kristala, po kojima je šetnica i dobila ime. U konstrukciju su ugrađeni i solarni paneli koji dio snažnog pustinjskog sunca pretvaraju u električnu energiju, čime se djelomično napaja sustav klimatizacije.

Uz rashlađeni zrak, prostor uključuje i male fontane te interaktivne elemente u podu: oko 180 osvijetljenih kristalnih panela s prikazima krajolika, životinja i tematskih scena.

Vanjska klimatizacija kao urbani trend

Iako klimatizacija otvorenih prostora u Kataru nije novost - rashlađene staze za trčanje postoje u parkovima Al Gharrafa i Umm Al Seneem, a hladni zrak koristi se i u nekim trgovačkim zonama - Crystal Walk je zasad najambiciozniji primjer takvog sustava. Za razliku od pojedinačnih rashlađenih zona, ovdje je riječ o kontinuiranom, gotovo 500 metara dugom prostoru koji kombinira dizajn, tehnologiju i energetsku učinkovitost. Projekt je upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći klimatizirani trgovački prostor na otvorenom te najveća interaktivna svjetlosna nadstrešnica na otvorenom.

Grad prilagođen pješacima

Otok Gewan, površine oko 400 tisuća četvornih metara, prvotno je služio kao logistička baza tijekom izgradnje kompleksa The Pearl. Danas je podijeljen na tri zone: rezidencijalni dio s vilama, središnju zonu sa šetnicama i restoranima te dio u kojem je u izgradnji luksuzni hotelski kompleks. Za razliku od većeg dijela Dohe, koji je planiran s naglaskom na automobilski promet, središnji dio Gewana osmišljen je kao pješačka zona. Crystal Walk predstavlja njegovu glavnu os i mjesto okupljanja.

Turizam izvan zimske sezone

Katar tradicionalno bilježi najveći broj posjetitelja tijekom zimskih mjeseci, kada su temperature ugodnije. Klimatizirana šuma potencijalno mijenja tu dinamiku, omogućujući cjelogodišnje korištenje vanjskih prostora. Hoće li ovakav model dugoročno postati standard u gradovima s ekstremnom klimom, tek ćemo vidjeti. No Crystal Walk već sada pokazuje kako tehnologija mijenja granice između zatvorenog i otvorenog prostora, čak i usred pustinjske vrućine.

