Galerija 3 3 3 3 Na krajnjem jugu Francuske, gotovo na samoj španjolskoj granici, uz dramatičnu obalu Côte Vermeille, smjestio se Collioure - gradić koji izgleda kao naslikan. Pastelne kuće, ribarske barke, vinogradi koji se spuštaju prema moru neumorno nadahnjuju umjetnike, ali i posjetitelje svih fela. Ovdje su Henri Matisse i André Derain 1905. utabali put fovizmu i naslikali more u tirkiznim i ružičastim tonovima, a Collioure je oduvijek služio kao inspiracija ljudima sa senzibilitetom za umjetnost. Ribarske kuće, umjetničke galerije i terase na kojima se pije kava s pogledom na zaljev pozivaju na istraživanje u polaganom ritmu, u šetnji uskim kamenim ulicama, šarenim škurama, bugenvilijama i mirisima jasmina.

Zvijezda grada

Visoko iznad grada, na brežuljku između Colliourea i Port-Vendresa, uzdiže se Fort Saint-Elme. Sagrađena između 1538. i 1552. godine po nalogu cara Karla V., ova zvjezdolika utvrda bila je ključna točka obrane Roussillona – strateške regije između Francuske i Španjolske. Još u 8. stoljeću ovdje je stajala stražarska kula, dio signalnog sustava koji je upozoravao stanovništvo na opasnost dimnim i vatrenim signalima. Tijekom srednjeg vijeka i aragonske vladavine, a potom i pod francuskom krunom, položaj je neprestano jačao. U 16. stoljeću, s razvojem topništva, talijanski arhitekt Benedetto iz Ravenne osmislio je modernu bastionsku utvrdu u obliku zvijezde – dizajn prilagođen novim pravilima ratovanja.

Debljina zidova na nekim mjestima doseže i osam metara, a platforma je mogla primiti više od dvadeset topova. S terase se danas pruža jedan od najljepših pogleda na cijelu obalu: s jedne strane Collioure s crkvom Notre-Dame-des-Anges, s druge Port-Vendres i otvoreno more.

Od 2008. godine tvrđava je otvorena kao muzej. U unutrašnjosti su izložene srednjovjekovne i renesansne kacige, oklopi, samostrijeli, topovske kugle i drugi artefakti koji svjedoče o turbulentnoj prošlosti granice dvaju kraljevstava. Dio prostora posvećen je i Vaubanu, slavnom vojnom inženjeru Luja XIV., koji je dodatno modernizirao obrambeni sustav.

Collioure je kroz stoljeća pripadao i španjolskoj i francuskoj kruni. Ta mješavina osjeća se i danas u katalonskoj gastronomiji, arhitekturi i mentalitetu. U središtu grada dominira Château Royal, kraljevski dvorac koji je stoljećima bio rezidencija vladara Majorke i Aragonije.

Odmah uz more stoji crkva Notre-Dame-des-Anges, čiji je zvonik nekad bio svjetionik. More je ovdje doslovno dio arhitekture jer valovi udaraju gotovo pod same zidove. Danas je taj prizor obavezan motiv na razglednicama.

Collioure - 2 (Foto: Shutterstock)

Okusi juga Francuske

Collioure je poznat po svojim inćunima – malim plavim ribama koje se ovdje obrađuju još od 19. stoljeća. Tradicija konzerviranja malih plavih riba razvila se zahvaljujući bogatim ulovima u Mediteranu i potrebi da se riba sačuva tijekom cijele godine. Inćuni se tradicionalno najprije ručno čiste, zatim se slažu u soli gdje odležavaju i fermentiraju, a potom se filetiraju i konzerviraju u maslinovu ulju ili mariniraju u vinskom octu.

U restoranima se poslužuju na više načina: kao jednostavno predjelo uz maslinovo ulje i kruh, u salatama s rajčicama i kaparama, na toplom tartu ili u kombinaciji s pečenim paprikama. Često su dio tapasa, ali i sastojak tradicionalnih katalonskih jela.

Osim inćuna, gastronomija Colliourea duboko je ukorijenjena u mediteranskoj i katalonskoj kuhinji. Na jelovnicima ćete pronaći svježu ribu na žaru, plodove mora, dagnje u bijelom vinu, ali i rustikalna jela poput boles de picolat (mesne okruglice u umaku), suquet de peix (riblji gulaš) ili povrtne pite s patlidžanom i paprikom.

Sve to prati vino AOC Collioure – crno, bijelo ili rosé – čiji vinogradi rastu na strmim terasama iznad mora, pod jakim suncem i tramontanom. Za desert se često bira Banyuls, prirodno slatko vino dubokih nota suhog voća i čokolade, savršeno uz čokoladne kolače ili tradicionalni croquant de Collioure. Riječ je o suhom, čvrstom kolačiću koji se radi od badema, šećera i bjelanjaka. Peče se dok ne postane hrskav, teksture negdje između keksa i talijanskih cantuccina.

Želite li istražiti lokalnu gastronomiju, obavezno posjetite i gradsku tržnicu gdje će vas dočekati eksplozija boja i mirisa – masline, začini, domaće pite s patlidžanom i paprikom, svježe voće i povrće.

Collioure - 4 (Foto: Shutterstock)

Obala koja zove na istraživanje

Collioure je savršena baza za istraživanje Côte Vermeille, dramatične obale od Argelès-sur-Mer do Cerbèrea. Pješačka staza uz more duga je 32 kilometra i vodi kroz uvale, vinograde i panoramske točke s pogledom na Mediteran. Plaže Boramar i Port d’Avall nalaze se u samom gradu, dok su divlje uvale Balette i Paulilles idealne za mirnije kupanje.

Za one koji žele drugačiju perspektivu, postoji i podvodna staza u morskom rezervatu Cerbère-Banyuls, gdje se s maskom i perajama može istraživati bogat podmorski svijet.

Grad kiča i izlizanih snova: Napušteni "talijanski Las Vegas" koji to nikad nije postao +5