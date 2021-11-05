Grünkohl und pinkel jedan je od klasika sa njemačkog sjevera, a iza naziva tog specijaliteta krije se slasni kelj sa kobasicama – jelo koje fino zagrije kad se skrate dani, a vani zahladi. Ako niste obožavatelj kelja, pružite mu priliku i pripremite ga na njemački način – tko zna, možda vam se svidi.
Grünkohl und Pinkel fino paše uz kuhani krumpir. Nijemci katkada uz ovo jelo poslužuju i karamelizirani krumpir: skuhaju ga, narežu na ploške pa poprže u maslacu s malo šećera. Želite li se poigrati začinima, u kelj možete dodati i malo mažurana.
Sastojci za grünkohl und pinkel:
- 450 g kelja
- 150 g slanine
- 1 manja glavica luka
- 2 žlice temeljca
- 1 žlica senfa
- 4 kobasice ili hrenovke
- 1 debela kriška kuhane šunke, po želji
- 300 g krumpira
Priprema:
1. Stavite kuhati krumpir. Kelj očistite i nasjeckajte pa blanširajte minutu u vrućoj vodi. Slaninu nasjeckajte pa popržite na tavi. Dodajte sjeckani luk pa kad postane staklast ubacite kelj, temeljac i vode toliko da ga pokrije. Pirjajte pola sata.
2. Dodajte senf, kobasice i prema želji šunku i pirjajte pola sata. Kušajte pa dodajte papra. Krumpir kad omekša ohladite, ogulite i poslužite uz kelj s mesom.
