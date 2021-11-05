Grünkohl und pinkel jedan je od klasika sa njemačkog sjevera, a iza naziva tog specijaliteta krije se slasni kelj sa kobasicama – jelo koje fino zagrije kad se skrate dani, a vani zahladi. Ako niste obožavatelj kelja, pružite mu priliku i pripremite ga na njemački način – tko zna, možda vam se svidi.

Grünkohl und Pinkel fino paše uz kuhani krumpir. Nijemci katkada uz ovo jelo poslužuju i karamelizirani krumpir: skuhaju ga, narežu na ploške pa poprže u maslacu s malo šećera. Želite li se poigrati začinima, u kelj možete dodati i malo mažurana.

Sastojci za grünkohl und pinkel:



450 g kelja

150 g slanine

1 manja glavica luka

2 žlice temeljca

1 žlica senfa

4 kobasice ili hrenovke

1 debela kriška kuhane šunke, po želji

300 g krumpira

Priprema:



1. Stavite kuhati krumpir. Kelj očistite i nasjeckajte pa blanširajte minutu u vrućoj vodi. Slaninu nasjeckajte pa popržite na tavi. Dodajte sjeckani luk pa kad postane staklast ubacite kelj, temeljac i vode toliko da ga pokrije. Pirjajte pola sata.



2. Dodajte senf, kobasice i prema želji šunku i pirjajte pola sata. Kušajte pa dodajte papra. Krumpir kad omekša ohladite, ogulite i poslužite uz kelj s mesom.

