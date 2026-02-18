Volimo recepte koji su brzi, jednostavni i koji traže sastojke - koje već imamo kod kuće. Upravo takvi su ovi hrskavi kukuruzni popečci sa sirom. Treba vam tek nekoilko osnovnih namirnica, jeda tava i 15 minuta. Kombinacija slatkastog kukuruza, topljenog cheddra i svježeg kopra daje savršen balans okusa, a tekstura je jednako uzbudljiva - izvana zlatna, hrskava korica, a sredina - sočna i meka.
Kukuruzni popečci mogu biti što god poželite - grickalica ili brza večera usred tjedna, opušteni vikend brunch ili praktičan obrok za ponijeti na posao. Poslužite ih jednostavno uz kiselo vrhnje i zelenu salatu ili ih podignite na višu razinu s avokadom, dimljenim lososom i poširanim jajetom. Dobar tek!
Popečci od kukuruza i sira - sastojci:
- 300 g zrna kukuruza, svježih, konzerviranih ili smrznutih
- 75 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- ½ čajne žličice soli
- 2 jaja
- 60 g svježe naribanog cheddara
- 1 žlica punomasnog mlijeka
- 2 žlice grubo nasjeckanog svježeg kopra
- 2 mlada luka, tanko narezana
- 2–4 žlice maslinovog ulja plus za pečenje
Popečci od kukuruza i sira - priprema:
- U srednje velikoj zdjeli pomiješajte kukuruz, brašno, sol, jaja, sir, mlijeko, kopar i mladi luk.
- Zagrijte veliku tavu s debelim dnom na srednjoj vatri. Pokapajte maslinovim uljem tako da dno tave bude ravnomjerno prekriveno.
- Radite popečke od cca 4 žlice smjese. Pošpricajte ih maslinovim uljem prije nego što špatulom lagano spljoštite smjesu. Pecite 2-3 popečka odjednom, nemojte pretrpati tavu.
- Pecite popečke 6-8 minuta i samo jednom ih okrenite tijekom pečenja.
- Gotove vadite na tanjur obložen papirnatim ručnikom.
- Poslužite s kiselim vrhnjem.
Jedite ga svaki dan! Pet razloga zbog kojih je kupus kralj zime +7