Volimo recepte koji su brzi, jednostavni i koji traže sastojke - koje već imamo kod kuće. Upravo takvi su ovi hrskavi kukuruzni popečci sa sirom. Treba vam tek nekoilko osnovnih namirnica, jeda tava i 15 minuta. Kombinacija slatkastog kukuruza, topljenog cheddra i svježeg kopra daje savršen balans okusa, a tekstura je jednako uzbudljiva - izvana zlatna, hrskava korica, a sredina - sočna i meka.

Kukuruzni popečci mogu biti što god poželite - grickalica ili brza večera usred tjedna, opušteni vikend brunch ili praktičan obrok za ponijeti na posao. Poslužite ih jednostavno uz kiselo vrhnje i zelenu salatu ili ih podignite na višu razinu s avokadom, dimljenim lososom i poširanim jajetom. Dobar tek!

Popečci od kukuruza i sira - sastojci: 300 g zrna kukuruza, svježih, konzerviranih ili smrznutih

75 g brašna

1 prašak za pecivo

½ čajne žličice soli

2 jaja

60 g svježe naribanog cheddara

1 žlica punomasnog mlijeka

2 žlice grubo nasjeckanog svježeg kopra

2 mlada luka, tanko narezana

2–4 žlice maslinovog ulja plus za pečenje Popečci od kukuruza i sira - priprema: U srednje velikoj zdjeli pomiješajte kukuruz, brašno, sol, jaja, sir, mlijeko, kopar i mladi luk. Zagrijte veliku tavu s debelim dnom na srednjoj vatri. Pokapajte maslinovim uljem tako da dno tave bude ravnomjerno prekriveno. Radite popečke od cca 4 žlice smjese. Pošpricajte ih maslinovim uljem prije nego što špatulom lagano spljoštite smjesu. Pecite 2-3 popečka odjednom, nemojte pretrpati tavu. Pecite popečke 6-8 minuta i samo jednom ih okrenite tijekom pečenja. Gotove vadite na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Poslužite s kiselim vrhnjem.

